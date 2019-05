Giornalista italiano bloccato in Turchia inizia sciopero della fame

«Sto bene, non mi è stato torto un capello ma non posso telefonare, hanno sequestrato il mio cellulare e le mie cose, sebbene non mi venga contestato nessun reato». Così al telefono Gabriele Del Grande, il giornalista italiano fermato in Turchia durante un controllo dalle autorità al confine con la Siria e trattenuto da alcuni giorni in un centro di detenzione amministrativa, riuscendo a chiamare in Italia dal telefono del Centro dove è detenuto. Mentre telefonava ha raccontato di essere circondato da quattro poliziotti.

«Da stasera inizio lo sciopero della fame e invito tutti a mobilitarsi per chiedere che vengano rispettati i miei diritti» annuncia Del Grande alla sua compagna e alcuni amici. «I miei documenti sono in regola, ma non mi è permesso di nominare un avvocato, né mi è dato sapere quando finirà questo fermo - ha aggiunto nella telefonata - La ragione del fermo è legata al contenuto del mio lavoro. Ho subito interrogatori al riguardo. Ho potuto telefonare solo dopo giorni di protesta».



Il presidente della Commissione per i diritti umani Luigi Manconi (Pd) ha incontrato oggi per oltre un'ora l'ambasciatore turco a Roma sulla vicenda del blogger e giornalista italiano Gabriele Del Grande fermato in Turchia. Sul contenuto dell'incontro resta il più stretto riserbo.

Sia Amnesty Italia sia la Fnsi premono sulla Farnesina e sulle altre autorità italiane per fare di più di quello che è stato finora fatto.

In mattinata la Farnesina ha spiegato che Del Grande è stato fermato «perché si trovava in una zona del Paese in cui non è consentito l'accesso».



In serata la nostra diplomazia ha rilasciato un comunicato più incisivo. La Farnesina chiede che il giornalista Gabriele Del Grande, fermato in Turchia, «sia

rimesso in libertà, nel pieno rispetto della legge». «Il ministro Alfano - si legge in una nota - ha disposto l'invio a Mugla, dove Del Grande è detenuto, del console d'Italia a Smirne per rendere visita al connazionale» mentre «l'ambasciatore

d'Italia ad Ankara ha trasmesso alle autorità turche la richiesta di visita consolare, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1963».

In Turchia da più parti e da tanto tempo si denuncia la violazione della libertà di stampa. Diversi giornali di opposizione a Erdogan sono stati chiusi per via giudiziaria e i loro direttori e commentatori sono finiti in carcere o incriminati.

