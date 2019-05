Ivanka Trump a Berlino per ricucire con Angela Merkel

FRANCOFORTE - «Sono qui per imparare e ascoltare». Ivanka Trump, la figlia 36enne del presidente degli Stati Uniti, si è ritrovata a Berlino a condividere la scena del W20, il gruppo del G-20 che affronta i problemi delle donne, con il cancelliere tedesco Angela Merkel, che le aveva esteso l'invito nell'intento a mala pena mascherato di creare un altro canale per la difficile comunicazione con suo padre dopo il disastro dell'incontro bilaterale del mese scorso a Washington. Mentre papà Donald twittava da oltre Oceano «Sono orgoglioso di lei», Ivanka ammetteva di non essere ancora del tutto a proprio agio con il ruolo di consigliere alla Casa bianca.

Si era fatta precedere da un articolo a quattro mani con il presidente della Banca mondiale Jim Kim sul Financial Times, a favore di una maggior partecipazione delle donne all'economia globale attraverso miglior formazione e accesso alle risorse finanziarie. E nel tour berlinese sono compresi anche una visita a un centro di formazione professionale della Siemens (l'amministrazione Trump ha espresso interesse per il sistema tedesco di formazione duale) e una cena di gala alla Deutsche Bank, due pilastri dell'establishment tedesco.



L'invito a Ivanka, che al W20 ha condiviso il centro della ribalta con il direttore del Fondo monetario, Christine Lagarde, il ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland e la regina Maxima d'Olanda, rientra in un'operazione diplomatica della signora Merkel per cercare di stabilire un canale di dialogo con la Casa Bianca. L'incontro del mese scorso a Washington è stato un fallimento dal punto di vista della sostanza e delle relazioni personali, anche se, in una recente intervista, Trump, in una classica accusa alla stampa di travisare i fatti, ha sostenuto invece che si è creata con il cancelliere “una chimica incredibile”. A Washington, la signora Merkel aveva incontrato anche Ivanka, a una tavola rotonda, e da lì è nata d'idea di cercare di cooptarla per stabilire un contatto meno difficoltoso, sfruttando un tema di possibile interesse comune come il ruolo delle donne.

Il cancelliere conta di arrivare, nonostante il contrasto di stile e di molte convinzioni, a stabilire un modus vivendi con Trump da qui al vertice del G-20 di Amburgo a luglio. Per questo, anche Ivanka, molto ascoltata dal padre, così come il marito Jared Kushner, può essere una leva importante.



Al W20, Angela Merkel ha proposto la creazione di un fondo per le donne nei Paesi in via di sviluppo, che il direttore dell'Fmi Lagarde ha suggerito di collegare all'agenda del G-20 per l'Africa, uno dei pilastri del programma di lavoro della presidenza tedesca del gruppo dei grandi Paesi industrali e delle maggior economie emergenti. Maggior uguaglianza di genere porta a maggiore crescita, ha detto la signora Lagarde, che alle riunioni dell'Fmi a Washington la settimana scorsa si era a sua volta adoperata per stabilire un buon rapporto con la nuova amministrazione, ospitando alla ribalta di un evento il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, e ostentando grande disponibilità.

Si vedrà se, attraverso Ivanka, il messaggio di Merkel e Lagarde arriverà a Donald, che nei suoi primi pronunciamenti si è mostrato non proprio ben disposto nei confronti della Germania, né delle istituzioni finanziarie internazionali.

