Londra, fermato in centro sospetto terrorista

Un uomo è stato fermato oggi dagli agenti della polizia britannica a Londra, a Parliament Street, fra il palazzo di Westminster, sede del parlamento, e i principali edifici governativi dell'area di Whitehall. L’uomo, 27 anni, in possesso di due micidiali coltellacci da cucina, è stato arrestato dopo una colluttazione furibonda con la polizia in pieno giorno, di fronte a centinaia di persone. Ancora non chiare le sue intenzioni, ma l'accusa è pesante: aver pianificato «atti terroristici». Secondo la testimonianza di un turista francese, il giovane non ha urlato nulla. E' stato bloccato a sorpresa, per un controllo, a colpo sicuro: a quanto pare, grazie a una soffiata dell'intelligence.

«Penso sia la dimostrazione che la nostra polizia, la nostra intelligence e i nostri servizi di sicurezza sono in allerta come sempre e ci guardano le spalle per mantenerci sani e salvi», ha commentato a caldo la premier Theresa May

La vicenda si è consumata in pochi minuti: di fronte al palazzo del parlamento e a poche decine di metri dai ministeri del complesso di Whitehall e dall'imbocco di Downing Street, residenza del primo ministro, in viaggio elettorale in quel momento fra il Derbyshire e Leeds. Il giovane sospetto, imbacuccato in un giubbotto nero e sulla cui identità si attendono informazioni ufficiali, è stato circondato all'improvviso da uomini in divisa su un marciapiede e atterrato, per essere poi portato via mentre sul selciato rimanevano ben visibili due coltelli a lama larga presi in consegna dalla scientifica. Il traffico è stato temporaneamente fermato, ma è ripreso rapidamente. L'arrestato, scuro di pelle, barba e lineamenti asiatici, è stato colto dai fotografi in un mezzo sorriso di sfida quando era già in manette, con un piccolo fazzoletto a bendargli una mano. Ora è detenuto in una stazione di polizia nell'area sud di Londra.

Secondo un comunicato di Scotland Yard, è in stato di fermo in base al Terrorism Act, la legge britannica sul terrorismo, poiché «sospettato di possesso di armi atte all'offesa e di aver commesso, preparato, istigato azioni terroristiche». Al momento, «non risultano altre minacce note immediate».





«Sostanza bianca in polvere» inviata a deputato scozzese

Intanto, è allerta sicurezza anche in Scozia, dopo che la polizia britannica è stata chiamata a verificare il contenuto di pacchetti riempiti con una polvere sospetta inviati a un deputato indipendentista dello Scottish National Party (Snp), a una sede di partito e al Consiglio municipale di Angus. Lo riferisce la Bbc.

I pacchetti sono stati ricevuti fra ieri e l'altro ieri e consegnati alla polizia che al momento non conferma minacce specifiche, ma continua a indagare. Le spedizioni sono ritenute collegate con le prossime elezioni politiche dell'8 giugno, alle quali l'Snp si presenta da favorito nella gran parte dei collegi della Scozia. Il primo destinatario risulta essere stato il deputato John Nicolson. Gli investigatori non hanno concluso gli accertamenti e hanno intanto diramato una allerta indirizzata a tutti gli esponenti politici e i candidati scozzesi alle elezioni, con incluse linee guida su come comportarsi in caso di nuovi pacchi o lettere sospette.

© Riproduzione riservata