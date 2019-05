Brexit, Merkel e May in rotta di collisione

LONDRA - In rotta di collisione: la tregua è finita tra Angela Merkel e Theresa May, che si trovano su posizioni dichiaratamente contrapposte alla vigilia del vertice straordinario di domani e in vista dei negoziati su Brexit. La cancelliera tedesca ha dichiarato ieri che la Gran Bretagna non deve «farsi illusioni»sulle trattative. Poche ore dopo, la premier britannica ha risposto che evidentemente i 27 Paesi Ue hanno deciso di “coalizzarsi” contro Londra.

La Merkel aveva iniziato il botta e risposta, sottolineando che la Gran Bretagna deve pagare il salato conto del divorzio prima dei negoziati. «Non avrebbe alcun senso», ha detto la cancelliera, avviare trattative senza ottenere prima un impegno britannico a onorare gli impegni presi e saldare i conti in sospeso.

La Commissione stima che il conto di Londra sarà tra i 55 e i 60 miliardi di euro, mentre il Governo britannico ha detto più volte che si tratta di una cifra esorbitante che non intende pagare.

La Merkel ha poi rincarato la dose, dichiarando che Londra sta sottovalutando la complessità dei negoziati e pensa di poter concedere il minimo e ottenere il massimo. «I Paesi con lo status di Paesi terzi, come sarà la Gran Bretagna, non possono avere e non avranno gli stessi diritti o addirittura più diritti di un Paese membro», ha detto. «Questo può sembrare ovvio. Ma lo devo dire così chiaramente perché ho l'impressione che alcuni in Gran Bretagna si facciano ancora illusioni su questo fronte e questo è uno spreco di tempo».

La May ha affrontato direttamente la questione parlando a Leeds, dove è in campagna elettorale. «Abbiamo visto i commenti della Cancelliera Merkel oggi», ha detto. «Dice che la Gran Bretagna ha illusioni sui negoziati e che i 27 Paesi membri sono d'accordo. Possiamo vedere quanto saranno dure le trattative a volte. I 27 Paesi europei si stanno coalizzando contro di noi, e al tempo stesso i nostri oppositori vogliono far deragliare i negoziati».

Sfruttando subito il contrasto con Berlino a fini elettorali la May, che è in giro per l'Inghilterra in vista del voto anticipato dell'8 giugno, ha dichiarato che dimostra quanto sia importante votare Tory per darle un mandato negoziale forte. L'alternativa, ha detto la premier, è «incertezza e instabilità, un grave rischio per la nostra economia. Abbiamo bisogno di un mandato il più forte possibile e una leadership il più forte possibile in vista dei negoziati».

La May si rivolge quindi agli elettori britannici: la sua priorità nelle prossime sei settimane è convincerli a votare Tory per darle la possibilità di tenere testa ai 27 “coalizzati” contro la Gran Bretagna.

Anche l'attenzione della Merkel, che spera di essere rieletta per un quarto mandato in settembre, è rivolta agli elettori tedeschi. La cancelliera sapeva che le sue dure parole sulla Gran Bretagna sarebbero state accolte con un forte applauso al Bundestag, come infatti è stato.

Poche ore fa la May aveva accolto a Downing Street Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione Ue, con grande cordialità e un bacio ‘continentale' su entrambe le guance. Ora il tono è cambiato, la temperatura si è raffreddata e la May non ha alcuna intenzione di offrire l'altra guancia alle critiche della Merkel. La sfida è aperta.

© Riproduzione riservata