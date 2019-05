Fuga dalla Turchia, i ricchi cercano casa (e residenza) ad Atene

Paradossi di questo periodo geo-politicamente molto confuso e preoccupante. I ricchi e benestanti turchi sono sempre più preoccupati della svolta autoritaria in corso in Turchia ad opera del presidente Erdogan e cercano in silenzio nuove destinazioni per i loro business. Molti hanno scelto la vicina Atene, dove i prezzi degli immobili sono bassi a causa della persistente crisi economica. Così sempre più agiati businessmen turchi si sono affacciati al mercato immobiliare ateniese nella zona centrale di Kolonnaki in particolare, e più in generale al mercato greco, isole comprese.

Il fallito golpe ha accentuato il fenomeno

Gli agenti immobiliari ellenici sono ovviamente soddisfatti di questa ondata di nuovi facoltosi clienti turchi che vogliono investire ma sempre più spesso trasferirsi lì e cercare una sede più tranquilla per il loro business e la loro famiglia. Il fenomeno ha subito una forte accelerazione dopo il fallito colpo di stato contro il presidente Erdogan del 15 luglio 2016 in Turchia.

Cifre ufficiali dei nuovi arrivi non ce ne sono ma molti cittadini turchi hanno ottenuto il Golden Visa, il visto d'oro, un permesso di permanenza dalla validità di un anno per chi compra immobili di pregio.

Anche un hotel tra gli obiettivi

Il quotidiano greco Kathimerini parla diffusamente del fenomeno citando uno dei nuovi investitori turchi che avrebbe acquistato la proprietà che ospita gli uffici della Public Power Corporation, la società nazionale dell'energia elettrica, a Mesogeion Avenue per 850.000 euro. Poi ci sono altri che vogliono acquistare addirittura un hotel nel centro di Atene per un massimo di 1 milione di euro (si prevede l'arrivo di 27 milioni di turisti nel 2017 in Grecia, record storico) mentre un uomo d'affari turco sta cercando un'area commerciale di 4mila metri quadrati dove ospitare la sua attività in quanto i suoi clienti stranieri non vogliono più viaggiare in Turchia per problemi di sicurezza.

Boccata d’ossigeno per la Grecia

Per ora i nuovi acquirenti sono molto discreti e cercano di passare inosservati temendo le reazioni delle autorità turche, sempre molto vigili contro chiunque metta in discussione l'autorità della Mezzaluna sul Bosforo. Intanto la prima cosa che chiedono i nuovi residenti è una parabola satellitare per poter continuare a vedere i programmi delle tv turche e di aprire un conto in banca. Soldi preziosi come una boccata d'ossigeno per le banche greche in un momento difficile in cui, in attesa del varo dell'accordo con i creditori internazionali, molti greci hanno ritirato per quanto possibile, visto che è sempre in vigore il controllo dei capitali, i loro risparmi dai conti correnti.

