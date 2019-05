Poesia: la mania dell'haiku sbarca a Udine

TOKYO - Ormai si può quasi parlare di mania: la poesia breve giapponese in tre versi - haiku - ha un numero sempre maggiore di appassionati italiani, che si riuniscono in nuove associazioni e danno vita a vere e proprie maratone letterarie e competizioni, in cui anche un amatore può avere un suo momento pubblico di gloria poetica. È un mondo dalle ramificazioni insospettabili, testimonianza dell'appeal internazionale di una delle forme classiche della poesia giapponese che sta vivendo un revival contemporaneo.

Un esempio è l'associazione culturale “Kitsune”, nata a Udine lo scorso anno, tra i cui animatori spiccano Guido Michielis e Silvia Guerra, protagonisti anche della Spacey folk duo band “Silvia & the Fishes on Friday”. “Kitsune ha l'obiettivo di diffondere sul territorio la cultura giapponese nelle sue varie forme, con particolare riferimento a quelle letterarie ma non solo - afferma Michielis - In occasione del Far East Film Festival di Udine abbiamo organizzato una sorta di staffetta letteraria: una “maratona” in tre tappe culminata con un «haiku contest», una specie di concorso amatoriale di scrittura di haiku”. Tra i giurati del concorso c'era Diego Martina, che vive a Tokyo dal 2011 e ha fondato qualche mese fa AIGAL (Associazione Italia-Giappone delle Arti e della Letteratura: https://www.aigaltokyo.com), per favorire gli scambi letterari nei due sensi e promuovere la pubblicazione di volumi di poesia e romanzi. Martina ha anche letto - accompagnato dal sound del contrabbassista Harada Mitsugu -una quarantina di haiku tratti dal suo ultimo lavoro, il volume “Il viaggio degli haiku” (edizione bilingue giapponese-italiano, Chōeisha, Tōkyō, 2016) della poetessa contemporanea Hirakawa Hō. Martina in precedenza ha curato e tradotto due volumi sul più famoso poeta giapponese vivente, Tanikawa Shuntaro. (https://www.aigaltokyo.com/).

Tra le attività in programma, da luglio 2017 AIGAL terrà a Tokyo in collaborazione con la poetessa Udo Kaoru (vincitrice nel 2010 del prestigioso premio Hanatsubaki per la poesia moderna) un ciclo di 15 conferenze dedicate alla poesia italiana. Ma il focus dell'associazione è sull'haiku, ovvero sul richiamo della rarefatta bellezza di quei frammenti di poesia made in Japan che tanto riescono ad attrarre un pubblico sempre più internazionale.

