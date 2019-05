Brexit, Londra accusa Bruxelles di voler interferire sul voto britannico

BRUXELLES - Il capo negoziatore dei Ventisette nelle trattative con la Gran Bretagna per l'uscita del Paese dall'Unione Michel Barnier ha tentato oggi di rasserenare gli animi con Londra, soprattutto per quanto riguarda gli impegni finanziari che il Regno Unito sarà chiamato a versare ai suoi partner. «Non è una punizione né una tassa di uscita», solo il pagamento di quanto è dovuto, ha spiegato l'uomo politico, che ha esortato Londra ha compiere «sforzi» e a mostrare «energia» per trovare una intesa. Il governo inglese non ha invece apprezzato l’intervento di Barnier e la stessa premier Theresa May ha accusato Bruxelles d voler interferire nelle elezioni britanniche, che si terranno l’8 giugno, con una posizione negoziale particolarmente dura su Brexit e con richieste di pagamenti (ancora non formalizzate e quantificate dalla Commissione europea) a suo dire assurde.

In una conferenza stampa qui a Bruxelles, l'ex ministro francese ha illustrato il testo legale che deve essere approvato dai Ventisette perché le trattative con il governo May possano iniziare formalmente in giugno. L'uomo politico ne ha approfittato per correggere il tiro sulle stime circolate sulla stampa britannica questa settimana. Secondo il Financial Times, la fattura lorda potrebbe ammontare a oltre 100 miliardi di euro, e non a 40-60 miliardi come segnalato in passato.

«Non posso dare cifre perché non le conosco (…) Vogliamo fare un lavoro rigoroso e incontestabile nel calcolare gli impegni finanziari britannici», ha detto Barnier. L'uomo politico ha ricordato che alla base c'è il bilancio comunitario 2014-2020, su cui Londra si è impegnata nel 2013. A questo bilancio bisogna aggiungere altri impegni: tra gli altri, gli aiuti alla Turchia o all'Ucraina, così come le garanzie di bilancio della Banca europea per gli investimenti. «Vi è denaro investito in progetti ovunque in Europa».

Il testo legale presentato oggi qui a Bruxelles non aggiunge molto alle linee-guida politiche approvate sabato scorso dai Ventisette (si veda Il Sole/24 Ore di domenica). Cambia il linguaggio: più politico per le prime, più giuridico per il secondo. Nella sua conferenza stampa, Michel Barnier ha spiegato chiaramente che l'obiettivo per lui è di trovare entro «ottobre.-novembre» un accordo su «chiari principi» relativi a tre aspetti: i diritti dei cittadini, le frontiere esterne dell'Unione, gli impegni finanziari.

La tempistica è fonte di tensioni con Londra, che vorrebbe parlare di denaro solo dopo che si sia trovato una intesa su un futuro accordo di partenariato. Bruxelles ha ricordato che somme di denaro sono già state «impegnate» e «problemi» sarebbero inevitabili se «i programmi fossero ridotti o sospesi». Peraltro, il capo-negoziatore ha sottolineato come sia impossibile fare stime precise oggi: «La vita continua. Finché il Regno Unito non uscirà dall'Unione, nuovi impegni verranno sottoscritti. Le somme sono in evoluzione».

L'ex ministro francese ha messo l'accento sull'urgenza di scalfire l'incertezza provocata in questi ultimi 10 mesi dal referendum con il quale i britannici hanno optato per Brexit. In particolare, ha sottolineato come sia necessario trovare al più presto un accordo sui diritti dei cittadini, «quelli che risiedono in Gran Bretagna o negli altri paesi dell'Unione, che vi hanno risieduto e quelli che vi risiederanno da qui al momento dell'uscita del Regno Unito dall'Unione», fissata nel 2019.

Ha precisato che il ruolo della Corte europea di Giustizia nel decidere le diatribe ai sensi del futuro accordo durerà «nel tempo». La precisazione non è banale, perché rischia di non piacere al Regno Unito che vuole liberarsi al più presto delle costrizioni comunitarie, in particolari quelle legate al ruolo della magistratura comunitaria. In questo contesto, Michel Barnier ha ammesso di essere «impressionato dalla complessità tecnica delle materie sul tavolo».

Nella sua conferenza stampa, l'ex ministro francese è stato volutamente chiaro. «Coloro che dicono che Brexit non comporterà conseguenze, non dicono la verità». Ha ammesso che «le differenze» tra Londra e Bruxelles «sono difficili, in alcuni casi molto difficili» da risolvere. Ecco perché «è necessario iniziare le trattative il più velocemente possibile». Strizzando l'occhio all'entente cordiale del 1904 tra Parigi e Londra, ha spiegato che il suo obiettivo è di creare «una intesa amichevole» tra Londra e Bruxelles.

