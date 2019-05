Brexit, l’ira di Theresa May: a Bruxelles sabotano i negoziati

Theresa May passa all'offensiva: la premier britannica oggi ha accusato alcuni politici e burocrati europei di voler influenzare il risultato delle elezioni politiche dell'8 giugno, che il suo partito conservatore spera di vincere.

In un discorso a Downing Street la May ha dichiarato che evidentemente ci sono “alcune persone a Bruxelles” che vogliono sabotare i negoziati tra Londra e la Ue ancora prima che inizino.



“Negli ultimi giorni abbiamo visto quanto saranno difficili le trattative, - ha detto. – La posizione negoziale britannica è stata travisata dalla stampa continentale. La posizione negoziale della Commissione si è fatta più dura. Politici e burocrati europei hanno minacciato la Gran Bretagna. Tutti questi atti sono stati commessi adesso apposta per influenzare il risultato delle elezioni politiche che avranno luogo l'8 giugno.”



La May non ha specificato chi siano i suoi oppositori in Europa, e che tipo di influenza sperino di avere sul voto britannico. Una fonte Ue ha definito “pura fantasia” le accuse della May. La premier ha parlato pochi minuti dopo l'incontro di prammatica con la Regina in seguito alla chiusura del Parlamento in vista del voto. Da stasera la Gran Bretagna non ha più deputati ma solo candidati, e la campagna elettorale è ufficialmente aperta.



La premier non ha apprezzato le indiscrezioni della stampa tedesca sulle presunte tensioni durante la cena della settimana scorsa a Downing Street con Jean-Claude Juncker, o i commenti attribuiti al presidente Ue sulla scarsa preparazione e mancanza di senso della realtà della May.



“Noi vogliamo una partnership profonda e speciale con la Ue, - ha detto. – Ma gli eventi degli ultimi giorni hanno dimostrato che quali che siano i nostri desideri e per quanto ragionevole sia la posizione degli altri leader europei, ci sono alcuni a Bruxelles che non vogliono che i negoziati vadano a buon fine e non vogliono che la Gran Bretagna abbia successo.”



Tornando alla campagna, la May si è rivolta agli elettori dichiarando che “la vostra scelta ora riguarda il futuro. Chiunque vinca l'8 giugno affronterà un compito più importante di tutti: ottenere il migliore accordo possibile per il Regno Unito su Brexit. Adesso più che mai dobbiamo essere guidati da un premier e un Governo forte e stabile, perché fare di Brexit un successo è nell'interesse nazionale.”



I partiti di opposizione hanno aspramente criticato i commenti della May. La premier scozzese Nicola Sturgeon ha detto che “è profondamente irresponsabile avvelenare l'atmosfera per motivi faziosi, dato che la Gran Bretagna ha bisogno del migliore accordo su Brexit possibile e ha un margine di manovra limitato.”

