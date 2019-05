Tassi fermi, la Fed ignora la frenata del Pil Usa

La crescita rallenta, l’inflazione cala, ma la Fed non cambia strada. La banca centrale di Washington ha mantenuto fermi i tassi allo 0,75%-1% - come era ampiamente previsto - e non ha cambiato lo scenario per la politica monetaria. «Il Comitato - spiega il comunicato - considera che il rallentamento della crescita nel primo trimestre sia verosimilmente transitorio».

Non è una sorpresa. Non si può, dai dati di un solo trimestre, estrapolare un trend. Anche se qualcosa è accaduto, nell’economia Usa, tra fine dicembre e marzo. Nei primi tre mesi dell’anno il Pil è salito dello 0,7% trimestrale annualizzato - contro il 2% annualizzato di Eurolandia, per fare un rapido confronto - in deciso rallentamento dal +2,1% dell’autunno 2016, e il 3,5% dell’estate. Si tratta di una crescita lentissima: il +0,17% trimestrale (misurato, per così dire, all’europea...). Allo stesso tempo, l’inflazione core - misurata dall’indice Pce delle spese per i consumi personali - è calata a marzo dal 2% all’1,7 per cento, allontanandosi dall’obiettivo della politica monetaria (al 2%).

La tendenza di fondo non è però cambiata, secondo la Fed. Le spese delle famiglie hanno rallentato fino allo 0,3% annualizzato (lo 0,07% trimestrale) dal +3,5%), ma «i fondamentali che sostengono la continua crescita dei consumi - nota la banca centrale - restano solidi».

In più, continua il comunicato, «gli investimenti si sono rafforzati». La voce complessiva mostra in realtà - nei dati del Bureau of Economic Analysis - un rallentamento al 4,3% dal 9,4%, ma alcune componenti hanno effettivamente accelerato, e bruscamente: gli investimenti in strutture, per esempio, sono aumentati del 22,1%, quelli residenziali del 13,7%. Sono inoltre calati i consumi pubblici, che hanno “tolto” 0,3 punti percentuali alla crescita totale.

Gli indici di previsione immediata elaborati dalle Fed regionali, continuamente aggiornati, sembrano sostenere il moderato ottimismo della Fed. Il GDPNow della Fed di Atlanta, che il 27 aprile aveva indicato solo un +0,2% per il primo trimestre (annunciato ufficialmente il giorno dopo), punta ora a un robusto +4,3% per questo secondo trimestre. Il NowCast della Fed di New York, spesso meno preciso (aveva indicato un sostanzioso +2,7% per i primi tre mesi), indica intanto un +2,3 per cento.

Non sono quindi cambiate le indicazioni della Fed per la futura politica monetaria. I rischi restano bilanciati e la banca centrale Usa continua a essere orientata a un graduale rialzo dei tassi di interesse anche se il costo ufficiale del credito resterà al di sotto dei livelli «di lungo periodo», quelli giudicati normali, per «qualche tempo». Nulla è mutato quindi nella tenue forward guidance che la banca centrale di Washington offre agli investitori.

Solo nella riunione del 14 giugno - prima, evidentemente, che si conoscano i dati del secondo trimestre - si conosceranno però le nuove proiezioni dei governatori sull’andamento dei tassi e si potrà valutare se qualcosa è cambiato nel loro orientamento.

