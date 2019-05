WhatsApp paralizzato per qualche ora in Europa e Sudamerica

NEW YORK - WhatsApp, la popolare app di Facebook, è finita improvvisamente down. Si è bloccata, soprattutto in Europa ma non solo. Noto per la sua affidabilità, il servizio di chat si è interrotto su scala internazionale nella serata di mercoledì e il blocco è durato qualche ora. Un crash scattato senza avvertimenti e senza immediate spiegazioni da parte del gruppo, che ha seminato confusione tra i suoi moltissimi utenti.

I problemi, secondo le prime informazioni, avrebbero riguardato anzitutto l'Europa occidentale, estendendosi poi anche al Sudamerica e in parte alla costa orientale degli Stati Uniti. Ma mancavano ancora riscontri completi per valutarne la gravità. Numerosi utenti hanno riportato problemi nell'invio e nella ricezione di messaggi e comunicazioni e a volte anche nello scaricare del tutto la app. In precedenza il maggior crash sofferto da WhatsApp risaliva al Capodanno del 2015.



Facebook, che ha riportato un bilancio trimestrale in forte crescita, aveva comprato la app per ben 19 miliardi di dollari nel 2014. Di recente l'ha anche potenziata, offrendo WhatsApp Status, per fare maggiore concorrenza alla neoquotata Snap che controlla Snapchat.



