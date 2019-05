Il principe Filippo in pensione: da settembre niente impegni pubblici

LONDRA - Contrasti con l’Unione europea su Brexit, elezioni amministrative oggi in Gran Bretagna, campagna elettorale in vista del voto dell'8 giugno: tutto dimenticato per qualche ora stamattina. Tutti gli occhi erano puntati su Buckingham Palace.

L'annuncio che la Regina aveva convocato una riunione di emergenza di tutto il personale, chiamando dipendenti e assistenti dai vari castelli sparsi per il Regno, ha provocato un interesse spasmodico. Le prime voci parlavano di una mossa altamente inusuale che poteva presagire un annuncio di abdicazione da parte di Elisabetta II a favore del figlio Carlo (o del nipote William, più amato dai sudditi del padre?).

Ipotesi altamente improbabile, dato che la posizione della Regina è rimasta invariata nel tempo: il suo è un incarico a vita, non a tempo, e non prevede il pensionamento. La tempistica inoltre era sospetta: Elisabetta, che proprio ieri ha ricevuto la premier Theresa May in occasione della chiusura del Parlamento in vista delle elezioni di giugno, non farebbe mai un annuncio così significativo poche settimane prima del voto.

La seconda ipotesi era di una malattia grave della Regina o del suo consorte. I cosiddetti royal watchers, gli esperti di cose reali, hanno però subito rassicurato tutti: la bandiera sventolava come sempre su Buckingham Palace, non era a mezz'asta, segnale che non ci sono lutti in vista.

Alla fine il mistero è stato svelato: Buckingham Palace ha annunciato ufficialmente che il principe Filippo, il 95enne marito di Elisabetta, quest'autunno si ritirerà da ogni compito ufficiale. Il Duca di Edimburgo presenzierà a tutti gli eventi previsti e rispetterà gli impegni presi fino a fine agosto, ma non ne accetterà di nuovi. In altre parole Filippo, che compirà 96 il 10 giugno, ha deciso di andare in pensione e riposarsi.

Patrono di oltre 780 organizzazioni e enti benefici, il Duca lo scorso anno aveva presenziato a 110 impegni ufficiali. Proprio ieri, ospite d'onore all'ennesima cerimonia, si è autodefinito scherzando come “il maggiore esperto mondiale nell'inagurazione di placche commemorative.”

La Regina però non intende seguire le orme del consorte, con il quale quest'anno festeggia ben 70 anni di matrimonio. Buckingham Palace ha precisato che “la Regina continuerà a presenziare al programma completo di impegni ufficiali” e che il Duca “la accompagnerà quando vuole”.

Il mondo politico ha subito reso omaggio al senso del dovere di Filippo e al suo ruolo di principe consorte, sempre solidale anche se a volte poco diplomatico. “A nome dell'intero Paese vorrei esprimere la nostra più profonda gratitudine e i nostri migliori auguri a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo, - ha dichiarato la premier Theresa May. – Il suo costante sostegno per Sua Maestà la Regina, il suo aiuto a centinaia di enti di beneficenza e buone cause, il suo contributo al nostro Regno Unito, al Commonwealth e al mondo intero contineranno a essere preziosi anche in futuro.”

