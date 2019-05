Sulla sanità la prima vera vittoria: un tesoretto di consenso da cui partire

NEW YORK - La vittoria di Donald Trump in Parlamento per abolire Obamacare va molto al di là della promessa elettorale, realizzata, di riformare la sanità. Va ben oltre il desiderio settennale del partito repubblicano di combattere e smantellare una legge federale che secondo la base del partito prevaricava i diritti e i doveri del governo a danno dei singoli stati. E poco importa nella Capitale se 24 milioni di americani rischiano di restare senza assicurazione o se altri milioni di persone con malattie pre esistenti avranno difficoltà a rinnovare la polizza.

Con la vittoria di giovedì pomeriggio, di strettissimo margine, 217 a 213, occorre dirlo, Donald Trump si è liberato di un incubo, dell'incantesimo che bloccava un voto che il Presidente era convinto di avere in tasca, ma che non riusciva a concretizzare. E questo per le resistenze all'interno del suo stesso partito, per quei 33 irriducibili repubblicani determinati ad andare fino in fondo perchè consideravano la riforma troppo blanda. Con il voto di ieri Donald Trump ha affermato la sua prima vera, importante vittoria politica che spianerà la strada per l’introduzione del pacchetto di investimenti infrastrutturali. Ha creato un consenso di fondo su cui potrà cercare di fare leva coi democratici per far avanzare il progetto di riforma fiscale.

Può in sostanza, guardare in avanti con maggiore padronanza della situazione. Lo abbiamo visto rilassato, sorridente, padrone della situazione quando nel pomeriggio è apparso nel Giardino delle Rose accolto dalla leadership del Congresso e da buona parte dei deputati repubblicani. Trump, partito impulsivo e spaccone, ha dimostrato, dopo due durissime sconfitte, di aver imparato la lezione: Washington - e la politica - richiedono pazienza, un lavoro tenace dietro le quinte per creare la maggioranza. Richiedono la necessità di concessioni là dove necessario.

E l'immagine stessa che abbiamo visto nel Giardino delle Rose è l'immagine stessa dell'unità del partito. Qui non entriamo nella sostanza della riforma, negli artifici di bilancio che porteranno agli stati circa 123 miliardi di dollari per compensare le perdite. Della credibilità o meno di una possibile diminuzione dei premi. La svolta di giovedì pomeriggio con il passaggio di HR 1628 è soprattutto politica. È possibile che il Senato la blocchi o che la modifichi. È possibile che le cose cambino. Ma di certo ieri con questo voto, dopo due sconfitte per lo stesso progetto di legge Trump, pochi giorni dopo essere stato sbeffeggiato per aver compiuto 100 giorni di presidenza senza nulla di fatto ha gustato per la prima volta il vero piacere della vittoria.

E su un punto ha avuto ragione: «Abbiamo creato un legame oggi che terrà saldamente unito il nostro partito». Forse si forse no. Ma ieri era il momento della celebrazione. E sappiamo quanto importante per Trump sia avere sempre la conferma nei fatti delle sue aspirazioni, ha poca pazienza ed è capriccioso. Forse ieri avendo capito come si può vincere a Washington Trump ha anche superato i suoi limiti che gli hanno impedito finora il passaggio da capo di un movimento a statista. Forse come si dice si impara sul lavoro. Ed è solo questione di tempo.

