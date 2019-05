Media francesi non pubblicheranno i Macronleaks. Per il Nyt opera dell’ultradestra Usa

La commissione di controllo della campagna elettorale francese ha lanciato un appello ai media e ai “cittadini” a non pubblicare il contenuto dei presunti documenti interni dello staff di Emmanuel Macron che sarebbero stati hackerati e pubblicati sui social network. Dalla riunione di stamattina era stata indetta per “fare il punto sulle conseguenze dell'attacco informatico subito dall'équipe della campagna di Macron”, come esplicitato in un comunicato. La stessa commissione “sottolinea che la diffusione o la rediffusione di tali dati, ottenuti in modo fraudolento e ai quali sono stati mescolate, molto probabilmente, false informazioni, può avere rilevanza penale a diversi titoli e comportare la responsabilità dei suoi autori”.

Alla vigilia elettorale sui social media si è infiammato i dibattito sulle fake news relative ai candidati presidenziali, anche se il margine di vantaggio registrato dai sondaggi che secondo gli osservatori presenta Macron su Le Pen, viene considerato difficilmente attaccabile. Gli esperti indagano per individuare l’origine di questa campagna mediatica, a partire dalle tracce lasiate sulla rete delle prime informazioni. Si indaga su alcuni tag presenti nelle pagine che hanno rilanciato quelli che molti già definiscono i Macronleaks, tra i quali si individuano diverse voci in cirillico, il che ha fatto pensare a molti esperti al possibile coinvolgimento di soggetti russi.

Alcune tracce Secondo il New York Times ci sarebbe l'azione coordinata di militanti dell'ultradestra Usa dietro alla diffusione sul web dei documenti piratati nel massiccio attacco hacker alla campagna di Emmanuel Macron. Il quotidiano statunitense scrive in un articolo che “dopo mesi di tentativi di spostare in favore di Marine Le Pen l’ago della bilancia delle presidenziali francesi, attivisti di estrema destra americana hanno gettato il loro peso in appoggio all'hackeraggio di Macron, nel tentativo di spargere il dubbio su un'elezione fondamentale non solo per la Francia ma per il mondo intero”. Alcuni esperti, citati dal quotidiano Usa, ritengono che alcuni dei documenti diffusi potrebbero essere collegati alla Russia.

Secondo il giornale, “questo tentativo è stato il punto di arrivo di una campagna durata mesi contro Macron”, iniziata cioè quando la candidatura di quest'ultimo “ha iniziato a guadagnare terreno, all'inizio dell'anno”. Da allora, scrive il Nyt, “attivisti della rete negli Stati Uniti e altrove” hanno iniziato “a condividere tattiche, consigli e trucchi dove internet parla inglese e francese. “Appena poche ore dopo che i documenti sono stati resi pubblici - scrive ancora il New York Times - l'hashtag #MacronLeaks ha iniziato a diffondersi globalmente, aiutato da attivisti di estrema destra negli Stati Uniti che avevano cercato di spostare il voto francese a favore della Le Pen”.

Infine, il Nyt osserva che, “mentre non ci sono prove che questo recentissimo hackeraggio contro la campagna di Macron sia stato organizzato da questo gruppo di militanti fra loro solo in parte collegati, gli attivisti americani si sono regolarmente ritrovati su siti come 4Chan e Discord, che sono stati in precedenza utilizzati per coordinare l'appoggio alla campagna presidenziale di Donald Trump”. Una delle tattiche, ricorda il giornale, sono stati i cosiddetti “Twitter raid”, azioni per dirottare gli hashtag più diffusi e gli argomenti sui social media e iniettare materiale propagandistico anti-Macron e in favore della destra.

Hollande: attacc non resterà impunito

Il presidente francese Francois Hollande ha detto che l'attacco hacker contro le mail dello staff del candidato alle presidenziali Emmanuel Macron non rimarrà “senza risposta”. In una dichiarazione all'Afp, Hollande ha sottolineato che “si sapeva che ci sarebbero stati questi rischi durante la campagna presidenziale poiché era già avvenuto altrove. Niente rimarrà senza risposta”.

