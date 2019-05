Tra minacce nordcoreane e record della borsa: elezioni a Seul

SEUL – Dopo l'impeachment e la rimozione di Park Geun-hye (ora in carcere con numerose accuse di corruzione ed abuso di potere), la Corea del Sud va alle urne per eleggere martedi' il suo nuovo presidente e porre fine a oltre sei mesi di turbolenza politica e semi-paralisi istituzionale. Il paradosso e' che – dopo i tormenti interni degli ultimi mesi cui si e' aggiunta la recrudescenza delle minacce nordcoreane – il Paese affronta l'appuntamento elettorale con una Borsa che ha appena raggiunto il massimo di tutti i tempi. Un traguardo conseguito anche se quasi ogni giorno porta nuovi elementi di tensioni geopolitiche concentrate sulla penisola e anche se il candidato favorito, Moon Jae-in, e' un “liberal” che potrebbe creare complicazioni agli Stati Uniti.



I mercati non credono alla guerra

L'Indice Kospi della Borsa di Seul ha chiuso giovedi' scorso (venerdi' i mercati erano chiusi per festivita') a quota 2.241,24 punti, superando il precedente record storico messo a segno il 27 aprile 2011 a 2.231,47. Da inizio anno, la performance della piazza sudcoreana brilla sull'Asia-Pacifico con un progresso dell'11%.

Secondo gli esperti, la prima ragione sta nel fatto che gli operatori dei mercati finanziari non credono alla guerra, tanto che il Kospi ha guadagnato il 4% da inizio aprile, quando Donald Trump per la prima volta dichiaro' che gli Usa potrebbero attaccare militarmente e unilateralmente la Corea del Nord. D'altra parte, Trump e' passato dalle piu' violente minacce fino a parole di elogio per il leader nordcoreano Kim Jong Un (che ha definito “pretty smart cookie” per come ha saputo consolidare il suo potere personale….), fino a dichiarare che sarebbe “onorato” di poterlo incontrare personalmente. Dal Nord sono sempre giunte minacce di sfracelli, da ultimo ieri, dopo l'insolita “rivelazione” di un presunto complotto della Cia e dei servizi sudcoreani per eliminare Kim: mentre l'opinione pubblica internazionale si impressiona per le evocazioni di guerra nucleare, sia i mercati sia i cittadini sudcoreani non si scompongono, ritenendole non troppo diverse dalle minacce periodiche che Pyongyang eleva da decenni.



Effetto-Samsung

La seconda ragione del rally di Borsa e' legata a un altro paradosso: anche se il suo leader di fatto Jay Y. Lee e' finito in galera per il coinvolgimento nello scandalo presidenziale, Samsung Electronics (che conta per circa un quarto dell'indice) e' reduce da otto record storici consecutivi e da inizio anno ha guadagnato il 26%, in relazione all'ottima performance finanziaria – il miglior bilancio trimestrale in tre anni – guidata da una ripresa dei prezzi di chip e schermi. Il flop del Galaxy Note 7 appare in archivio. La terza ragione per il decollo del mercato azionario e' che gli investitori esteri continuano a puntarci, in quanto non vogliono perdere un rally che trova fondamento sia in valutazioni relativamente basse sia nei segnali di risveglio dell'economia.



L'export compensa il semi-boicottaggio cinese

E' un ulteriore paradosso: l''economia sudcoreana ha ripreso a tirare nonostante il semi-boicottaggio avviato dalla Cina contro Seul per manifestare la sua rabbia per l'installazione del sistema antimissilistico americano THAAD nella penisola. A marzo i turisti cinesi sono calati del 40% rispetto a un anno prima, mentre Hyundai e Kia in aprile hanno visto crollare le loro vendite in Cina, nel complesso, di oltre il 65 per cento. Eppure in aprile l'export risulta balzato del 24% rispetto a un anno prima, per il sesto mese consecutivo di ripresa, dopo un primo trimestre in cui il Pil ha superato le attese con un aumento dello 0,9% sul trimestre precedente. La performance del Pil e' attesa quest'anno da vari analisti intorno al 2,8-2,9%, oltre le stime governative di +2,6%.



Moon in copertina su time

La fiducia dei mercati non e' frenata da Moon Jae-in, gia' avvocato dei diritti civili e veterano del Partito Democratico, che e' in testa ai sondaggi ed e' finito sulla copertina di “Time” (rivista che nella precedente occasione elettorale aveva azzeccato il pronostico puntando sulla Park). Nella maggior parte dei casi, i mercati finanziari tendono a favorire candidati conservatori dichiaratamente pro-business e filo-americani. Moon promette di accelerare la riforma dei chaebol in nome della trasparenza e potrebbe non essere un alleato facile per Washington. Sulla questione del THAAD, ad esempio, non ha affatto apprezzato che la sua installazione sia stata accelerata per mettere il nuovo presidente di fronte al fatto compiuto. L'opinione pubblica sudcoreana, del resto, e' stata sconcertata – ed e' dir poco – da Trump: ha trovato umiliante che il Paese sia apparso in secondo piano nelle strategie della nuova Amministrazione, oltre che trattato male (il presidente Usa ha detto che il Free Trade Agreement con Seul e' “orribile” e che i coreani dovrebbero pagare per il THAAD). D'altra parte, le recenti aggravate tensioni con la Corea del Nord hanno indotto lo stesso Moon a cercare di non sembrare troppo debole sul fronte della sicurezza. Negli ultimi giorni ha guadagnato terreno il candidato conservatore Hong Joon-pyo. Terzo incomodo, il centrista indipendente che guarda a sinistra Ahn Cheol-soo.

