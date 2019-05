Emmanuel Macron in testa con il 65,9% dei voti

Dal nostro corrispondente - Secondo i primi exit poll Emmanuel Macron sarebbe in testa con il 65,9% dei voti alle elezioni presidenziali francesi. Certo, si tratta di dati da prendere con molta cautela, tanto pi che in Francia si sta ancora votando (i seggi chiuderanno alle sette, e alle otto nei grandi centri urbani, con una partecipazione alle 17 del 65,3%, in calo di quattro punti rispetto al primo turno e in ancor pi netta flessione rispetto al 2007 e al 2012). Ma dovrebbe essere lui, in linea peraltro con tutti i sondaggi, il prossimo presidente della Repubblica francese.



L'AFFLUENZA ALLE PRESIDENZIALI FRANCESI

In % degli aventi diritto (Fonte: Ministero dell'Interno. 74,5 stima)

Macron era il vero outsider, il volto nuovo, la vera sorpresa di questa campagna elettorale. Una sorta di oggetto politico non identificato. Con i suoi 39 anni (nove in meno rispetto a Valry Giscard d'Estaing quando venne eletto, nel 1974), il pi giovane presidente di sempre ed un classico rappresentante dell'lite repubblicana.

Laureato dell'Ena (la prestigiosa scuola pubblica di amministrazione), stato per i primi anni ispettore delle finanze (periodo durante il quale ha fatto il co-relatore della commissione Attali sulla liberalizzazione dell'economia) ed poi passato al settore privato, nel 2008, come banchiere d'affari presso Rothschild. Dove si occupato in particolare dell'operazione Nestl-Pfizer. Nato ad Amiens e sposato (dal 2007) con la sua ex insegnante di francese Brigitte Trogneux (pi anziana di lui di 24 anni), nel 2012 diventato segretario generale aggiunto dell'Eliseo, come consigliere economico di Franois Hollande. E nel 2014 ministro dell'Economia in occasione della svolta riformista con il Governo Valls.



Dopo aver fondato, poco pi di un anno fa, il movimento “En Marche!”, a fine agosto dell'anno scorso si dimesso per poi candidarsi (in novembre) alle presidenziali come indipendente. Riformista, europeista convinto, non ha mai partecipato a un'elezione e la sua collocazione al centro dello schieramento politico (“N di destra n di sinistra”, come lui stesso dichiara). Al primo turno del 23 aprile era arrivato nettamente in testa, con il 24% (8,7 milioni di voti, un milione in pi rispetto a Marine Le Pen).



Macron ha sconvolto lo scenario politico francese, canalizzando in una nuova offerta politica la voglia di cambiamento degli elettori e spazzando via il bipolarismo destra-sinistra che ha caratterizzato la storia del Paese negli ultimi 60 anni. Per la prima volta i due partiti storici – socialisti e neogollisti – sono stati eliminati al primo turno e non hanno quindi partecipato al duello finale. Questa sera sar dedicata ai festeggiamenti, insieme alle migliaia di militanti, sostenitori, simpatizzanti che affollano la spianata del Louvre, intorno alla Piramide di Pei.

Ma da domani mattina Macron dovr rimettersi al lavoro. In settimana ci sar la presentazione dei 577 candidati di “En Marche!” alle legislative di met giugno, il cui esito cruciale perch il nuovo presidente possa contare su una maggioranza parlamentare. Entro domenica prossima ci sar l'investitura ufficiale, con il passaggio del testimone da parte di Hollande all'Eliseo. E subito dopo arriver l'atteso annuncio del nome del futuro premier e del Governo, che entrer in funzione tra il 15 e il 16 maggio.

Aperta inchiesta sull’hackeraggio ai danni di Macron

La giustizia francese ha aperto un'inchiesta sull'atto di pirateria informatica ai danni della campagna elettorale del candidato di 'En Marche!', Emmanuel Macron. Lo si apprende da fonti vicine all'inchiesta citate da Le Parisien. L'inchiesta stata aperta per l'ipotesi di “accesso fraudolento a un sistema di trattamento informatico dei dati” e per “violazione del segreto della corrispondenza” ed stata affidata alla sezione frodi informatiche.

