I tre problemi che l’Italia deve affrontare dopo la vittoria di Macron

La vittoria del “rifondatore” Emmanuel Macron fa tirare un sospiro di sollievo all'Europa che ha vissuto, a ragione, le elezioni presidenziali francesi come un referendum sul suo destino. Ma non solo. In un Paese come l'Italia, dove puntualmente s'allarga a macchia d'olio la tendenza ad identificarsi col vincitore di turno, la fulminea ascesa all'Eliseo del giovane Macron pone al nostro Paese, in prospettiva, tre problemi di non poco conto.

Il primo. Macron, sui temi dell'Europa da ricostruire, ha un programma chiaro e per nulla scontato. Il suo non è un europeismo di maniera ma molto pragmatico. L'Europa, dice, tramonta se accetta la propria dissoluzione per conformismo. Brexit? Non è una crisi del Regno Unito, osserva, ma una crisi dell'Europa, un segnale d'allarme lanciato a tutti gli stati membri, a coloro che non vogliono vedere gli effetti negativi della globalizzazione. Le politiche industriali? Macron sostiene la necessità di arginare il dumping extraeuropeo e vuole uno scudo a protezione delle imprese strategiche. La Francia, com'è nelle sue corde storiche, darà battaglia su questi punti. Insomma con questo pragmatismo puntuale occorrerà fare i conti e sarebbe opportuno che l'Italia moltiplicasse gli sforzi per sedersi ai tavoli del confronto europeo con la stessa determinazione, nell'interesse del nostro Paese, che mostrerà Macron.

Secondo problema. Il nuovo Presidente francese punterà dritto su un rinnovato asse franco-tedesco, che considera un punto di forza della nuova Europa, e si muoverà presto in coerenza con questo obiettivo, trovando un terreno fertile a Berlino. Per l'Italia si pone dunque la questione di “come”, e con quali idee, stare in questa partita decisiva. Per non ritrovarsi o nella semplice posizione di testimone-esecutore di ciò che matura sull'asse Parigi-Berlino o, ancora peggio, di contestatore velleitario a bordo campo che vagheggia improbabili alleanze.



Terzo problema. La vittoria di Macron sottrae la Francia, almeno per il momento, dai radar delle preoccupazioni dei mercati finanziari e un abbassamento delle tensioni non potrà che far bene a tutti. Tuttavia, il vuoto non s'addice ai mercati e la speculazione non dorme mai. L'Italia ha un debito pubblico altissimo, pari al 133% del Pil, e una crescita del Prodotto interno lordo più bassa della media europea. A questi dati di fondo si aggiungono i pericoli di campagne elettorali permanenti e di un'instabilità politica diffusa. Il rischio è che, scampato il pericolo francese, s'innesti un rilassamento generalizzato che finirebbe per mettere in un angolo i dati di fondo di una condizione che permane molto difficile. Inutile progettare scorciatoie e rinviare la soluzione delle questioni irrisolte.

Distrarsi potrebbe essere l'ultimo degli errori. I piedi, invece che sul tavolo, vanno al contrario ben piantati a terra. Ha vinto Macron, l'Europa non s'è dissolta, ma i problemi dell'Italia restano, esattamente tali e quali come li avevamo prima del voto francese. Semmai lo dimenticassimo, saranno i mercati a ricordarcelo. A modo loro.

