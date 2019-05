La vittoria di Macron spinge l’euro: la moneta unica oltre 1,10 sul dollaro

Macron significa Europa, e una moderna politica economica. Significa soprattutto la fine dell’incertezza politica. Per i mercati – come si è già visto dopo il primo turno, quando era già chiaro che il leader di En marche! Aveva ottime probabilità di vincere – si tratta di una buona cosa. Non si può essere certi che si tradurrà subito in un ulteriore, sostenibile, apprezzamento dell’euro – il cambio effettivo, una media verso le maggiori valute è in rialzo da un mese, senza però allontanarsi da una tendenza alla stabilità che dura da un anno – o anche della Borsa francese, dove l'indice Cac negli ultimi giorni ha accelerato il trend al rialzo iniziato a luglio dell'anno scorso, e quindi di quelle europee.

In ogni caso le prime indicazioni provenienti dal circuito Ebs indicano la moneta comune al di sopra di 1,10 dollari, e fino a 1,1038, da 1,09995 di venerdì, per la prima volta dalle elezioni negli Usa, sia pure tra scambi molto limitati. L’euro ha anche toccato i massimi da un anno sullo yen. Non si può neanche escludere però che, sulla notizia, qualche investitore voglia fare profitto. Anche perché, se il dossier francese è chiuso, i mercati sono pronti ad aprirne un altro. Il dossier italiano.

L’incertezza politica – che oggi guida i mercati – non ha molti altri fonti. Macron dà stabilità al quadro complessivo, promette un buon rapporto con il futuro Cancelliere tedesco – che sia Angela Merkel o Martin Schultz – e non rilancia semplicemente il progetto europeo: lo protegge dall’assalto degli euroscettici.

Le elezioni in Germania, a settembre, non offriranno motivi di grande eccitazione: i populisti della AfD sembrano dover restare marginali, mentre predominerà uno dei due partiti tradizionali. Un’eventuale prosecuzione della Grosse Koalition, per quanto non del tutto fisiologica in un sistema democratico rappresentativo, non spaventerebbe nessuno.

Brexit è lontana e – insieme ad altri fattori come le politiche di Trump o di Putin – può giocare, se ben guidata dall'asse Parigi-Berlino, a favore di un rafforzamento dell’identità europea. Ovviamente una nuova sconfitta al Senato del presidente Usa sulla riforma del sistema sanitario, o un inasprimento delle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord potranno spaventare i mercati globali, ma oggi l’Europa si presenta più solida, forse più resiliente: in fondo, Eurolandia è cresciuta del 2% annualizzato nel primo trimestre, contro il +0,7% americano, e potrebbe persino accelerare in questa primavera.

Il quadro politico non è certo stabile: la prospettiva di un'elezione prima della fine dell'anno non è certo svanita, anche se molti commentatori hanno segnalato la contrarietà della Presidenza della Repubblica. I partiti euroscettici sono inoltre molto forti e, soprattutto, i loro temi dominano il dibattito pubblico: nessuna forza tradizionale e nessul leader ha la volontà e la determinazione di Macron nello sfidare direttamente il populismo.

Agli investitori preoccupa però soprattutto, e ovviamente, il debito pubblico: l'avvicinarsi delle elezioni indebolisce i propositi di ulteriori passi verso il risanamento mentre si avvicina la fine del quantitative easing della Bce - un aiuto enorme per le finanze pubbliche italiane - che, in assenza di novità negative, dovrebbe terminare a dicembre. E fino al voto tedesco è impossibile avere una sponda negli alleati, qualora fossero interessati a evitare un’Italia sempre meno europeista.

La volatilità delle Borse europee è in ogni caso molto bassa: è buon segno, da una parte, se accompagnato da una sufficiente resilienza agli shock; e l'elezione di Macron potrebbe aver messo la parola fine alle tensioni strutturali a cui era sottoposta Eurolandia. In un contesto appena diverso potrebbe essere però il segnale di una forte sottovalutazione dei rischi da parte degli investitori e quindi preludere – ma non c’è alcun determinismo – a una brusca correzione di rotta.

