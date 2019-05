Per la Cdu di Merkel la vittoria di Macron è una vittoria per l’Europa

FRANCOFORTE - Aria di festa al quartier generale della Cdu a Berlino. Il partito di Angela Merkel ha due ottime ragioni per celebrare: il successo al di là delle aspettative nelle elezioni regionali dello Schleswig-Holstein, che dà nuovo impulso alla campagna del cancelliere per un quarto mandato, e la vittoria di Emmanuel Macron nelle presidenziali francesi, che ha scongiurato un’affermazione dei populisti e delle forze anti-europee nell’alleato più importante della Germania e anzi ha fatto della difesa dell’Europa uno dei suoi cavalli di battaglia.

Dalla cancelleria, la reazione positiva non si è fatta attendere. La vittoria di Macron, ha detto il portavoce della signora Merkel, Steffen Siebert, «è una vittoria per un’Europa forte e unita e per l’amicizia franco-tedesca». Durante la campagna elettorale, il cancelliere aveva dichiarato apertamente il suo appoggio per il candidato centrista. Più tardi dall’entourage di Macron si è saputo che con Merkel c'è già stata una telefonata «molto calorosa».

A Berlino sanno che non tutte le incognite sono risolte, a partire dalle elezioni politiche in Francia del mese prossimo, che potrebbero consegnare a Macron un parlamento senza una maggioranza definita e con il quale potrebbe essere difficile governare, soprattutto in presenza delle profonde spaccature nel Paese emerse con il voto. Ma sanno anche che il nuovo presidente dovrà avere successo per dissipare definitivamente le nubi che si sono addensate sul futuro dell'Europa. «La Germania – ha detto infatti il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, subito dopo l'annuncio del risultato francese – sarà al fianco del nuovo presidente della Repubblica».

Gli ambienti governativi tedeschi riconoscono tuttavia che, come ha chiesto esplicitamente Macron in un discorso a Berlino nei mesi scorsi, le riforme che il nuovo presidente intende realizzare, e che la Germania caldeggia per togliere l’economia francese dalle secche nelle quali si trova da tempo, avranno bisogno di una contropartita a livello europeo. Alcune delle proposte che Macron ha avanzato in campagna elettorale, come un bilancio comune per l’eurozona, restano ostiche per il Governo tedesco. È più probabile che Berlino sia disposta ad accettare una interpretazione meno rigida di alcune regole, compreso quelle fiscali, che peraltro la Francia viola da diversi anni, o comunque un orientamento più spiccato verso la crescita.

La cancelleria intende poi lavorare a più stretto contatto con la presidenza francese. Non potrà essere una riedizione pura e semplice dell'asse franco-tedesco, che ha spinto l’integrazione europea in questi decenni, ma a Berlino intendono riempire nuovamente di contenuti le riunioni bilaterali che, durante la presidenza di François Hollande, erano diventate una stanca liturgia.



In Macron, la signora Merkel trova inoltre una spalla di peso nel negoziato appena avviato con la Gran Bretagna su Brexit. Ma conta anche di avere un alleato nella difesa dell’ordine internazionale basato su mercati aperti, oggi minacciato dall’Amministrazione Trump, anche se in campagna elettorale il candidato Macron non ha mancato di criticare il surplus commerciale tedesco.

In materia economica, la presenza al fianco del nuovo presidente di Jean Pisani-Ferry, che ha eccellenti canali di comunicazione con il Governo tedesco, viene considerata a Berlino un altro elemento incoraggiante.

