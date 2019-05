Dopo Parigi, Seul: domani il nuovo presidente sudcoreano

– Dopo la Francia, la Corea del Sud elegge domani il nuovo presidente: se le elezioni francesi hanno tenuto con il fiato sospeso l'Europa per il rischio di una affermazione della destra antieuropeista, Seul intende voltare pagina dopo un lungo periodo di tensioni e stallo istituzionale seguiti allo scandalo di corruzione che ha portato alla destituzione della presidente Park Geun-Hye. Con un esecutivo che torna ad avere pieni poteri ed autorevolezza, il Paese deve affrontare delicate questioni riguardanti in particolare i suoi rapporti con Corea del Nord, Stati Uniti e Cina, oltre ad assecondare i venti di ripresa economica sia attraverso una fase di riassetto sul fronte della corporate governance sia con eventuali nuove manovre di stimoli pubblici.

Favorito il leader del centrosinistra. Gli osservatori politici internazionali sottolineano che nel post-elezioni la Corea del Sud tornerà a essere un fattore primario nel quadro geopolitico di contrasti riguardanti la penisola, dopo esser stata trascurata o anche offesa da Donald Trump negli ultimi tempi. In particolare, se venisse eletto il candidato favorito – il leader del centrosinistra Moon Jae-in, 64 anni - potrebbe determinarsi il paradosso secondo cui alla nuova linea dura di Washington – e all'atteggiamento meno morbido della stessa Cina, indotto dalla pressioni americane - potrebbe affiancarsi una Seul nel ruolo di promotore di tentativi di dialogo anche diretto con il regime di Kim Jong Un. Moon potrebbe anche cercare di ricucire i rapporti con Pechino, che ha avviato un semiboicottaggio economico per protesta contro il dispiegamento nella penisola dell'avanzato sistema antimissilistico americano THAAD (La Cina lo vede come una minaccia per la sua sicurezza nazionale). Di sicuro la questione THAAD non verra' ridiscussa se venisse invece eletto il conservatore Hong Joon-pyo, recentemente in risalita nei consensi, anche come sostenitore di una linea dura con il Nord. L'unico altro candidato con qualche residua chanche e' il centrista Ahn Cheol-soo: da ex guru informatico, ha cercato visibilita' con nuove iniziative sui social media, come la campagna “Walking With Citizens” in diretta Facebook (con tanto di numero di passi contati, ad esempio 13.488 venerdi' scorso). Il grande favorito resta Moon, anche se da ultimo ha dovuto difendersi dall'accusa di aver agevolato 11 anni fa l'assunzione del figlio presso il Korea Employment Information Service (una notizia definita dal suo schieramento “fake news”). Alcune misure da lui proposte somigliano a stimoli pubblici all'economia, dal rialzo delle pensioni minime all'assunzione di 12mila nuovi impiegati pubblici. La campagna elettorale finisce stasera; domani il voto e i risultati.



Al nord arrestato un altro cittadino usa. Se negli ultimi giorni gli Usa sono parsi attenuare la retorica bellicosa, Pyongyang ha tenuto alte le tensioni, accusando la Cia e i servizi segreti sudcoreani di aver promosso un complotto per assassinare il leader Kim Jong Un. Da ultimo, i media nordocoreani hanno reso noto l'arresto di un altro cittadino americano, Kim Hak-Song, un professore cristiano che lavorava alla Pyongyang University of Science and Technology, con l'accusa di atti ostili contro lo Stato. Altri tre cittadini Usa sono nelle carceri nordcoreane. Per Pyongyang, comunque, la notizia peggiore e' l'approvazione, da parte della Camera di Washington, di nuove sanzioni a proiezione extraterritoriale, che imporranno forti penalita' negli Usa ad aziende di tutto il mondo che hanno a che fare con il regime.

Una guerra solo con altoparlanti. Tra due personaggi imprevedibili come il presidente Trump e il leader Kim Jong, incertezze e tensioni sono aumentate, ma la prospettiva di un conflitto imminente non appare accreditata ne' dalla Borsa sudcoreana (ai massimi storici) ne' dall'atteggiamento tranquillo dei cittadini di Seul ne' da quello dei turisti (sia pure in numero minore del solito) che continuano ad andare a visitare il confine piu' militarizzato del mondo. Guerra tra le due Coree? Per fortuna ne e' in corso una solo di propaganda, con altoparlanti che lanciano slogan, da una parte e dall'altra della frontiera. Dal Sud si cerca di minare il regime confinante anche con la diffusione di canzoni del K-pop nell'etere senza barriere. I turisti fanno tappa all'osservatorio di Dora, dove enormi binocoli sono puntati sul panorama del Nord. Dopo le recenti tensioni, sono pero' sospesi dal 22 aprile i viaggi per Panmunjom, luogo della firma dell'armistizio proprio sulla linea del confine. Il tour verso la frontiera e' di soli 60 chilometri da Seul: per entrare nella zona demilitarizzata ci sono controlli e occorre il passaporto. La prima tappa, all'ingresso, e' il parco di Imjingak, con tante memorabilia della guerra mai terminata ma solo sospesa con l'armistizio del 1953. C'e' anche un muro che raccoglie pietre prese dai maggiori campi di battaglia della storia, comprese le guerre puniche e le guerre d'Italia del primo Cinquecento, Sono oggi attrazioni turistiche anche i tunnel scavati dal Nord sotto il confine per invadere il Sud, scoperti in tempo. Un'altra tappa e' la stazione ferroviaria di Dorasan, che guarda al futuro come terminale di un collegamento diretto con l'Europa via ferrovia che genererebbe tra l'altro grandi vantaggi economici. Ma per ora la stazione e' semideserta e nessun treno puo' proseguire verso Nord: occorre aspettare una unificazione che dipendera' non solo dai coreani, ma dalle grandi potenze.

