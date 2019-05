L’altra faccia del voto francese che Macron non può ignorare

Il giorno dopo il trionfo e l’inno alla gioia, cosa può preoccupare Emmanuel Macron, presidente francese più votato della storia secondo solo a Chirac? La sua stessa vittoria chiara e netta ma non inclusiva e convinta come il 39enne candidato di En Marche! avrebbe voluto in contrapposizione all’avversaria che pure ha sconfitto e doppiato. Partiamo da lei.

1) Marine Le Pen ha perso ma ha comunque ottenuto quasi 11 milioni di voti ovvero il 33,9%. Il che proietta la candidata ben oltre il partito di estrema destra fondato da suo padre di cui ha tempestivamente lasciato la guida. Al contrario dell’olandese Wilders o di un Salvini, Le Pen non è rimasta «la populista di estrema destra», durante la lunga campagna elettorale è stata camaleontica almeno quanto Macron. Ha cambiato pelle e ruolo, si presenta alle legislative di giugno sull’onda di una percentuale di voti inimmaginabile per il vecchio padre Jean-Marie ma anche per la prima Marine.

2) Macron ha ottenuto 20.753.797 voti, Le Pen 10.644.118, certifica il ministero dell’Interno francese. Il vincitore ha dunque doppiato la sconfitta ma i due esprimono circa la metà del totale della popolazione francese anche volendo considerare i minorenni che non hanno ancora il diritto di voto. Non è però questo il punto anche perché Macron ha ottenuto più voti di qualsiasi altro presidente eccetto Chirac che nel 2002 proprio contro il padre di Marine, Jean-Marie Le Pen, ottenne più voti in assoluto tanta era la paura del vecchio fascista.



Nel 2017 il terzo ingombrante partito dietro Le Pen è l’astensione, pari al 25,44%, percentuale più alta anche del primo turno quando si era attestata al 22,23 per cento. Se si considerano le elezioni presidenziali dal 1965 a oggi, lasso di tempo che pressocché coincide con la Quinta Repubblica, il tasso di astensione registrato ieri è il secondo più alto di sempre, superato solo dal 31% dell’elezione del 1969.

TASSO PERCENTUALE DI ASTENSIONE ALLE PRESIDENZIALI DAL 1965 AL 2017

Ai 12 milioni di astenuti si aggiungono un 8,51% di schede bianche e un 2,96% di nulle: in tutto l'11,47%, pari a oltre 4 milioni di elettori, mai così tanti in un'elezione presidenziale della Quinta Repubblica. Viste le proporzioni le bianche e le nulle non possono certo essere considerate uno sbaglio.

Tra astenuti, bianche e nulle si arriva così al 36,8 per cento, circa 16 milioni di francesi, un terzo anzi secondo partito - supera i quasi 11 milioni di voti per Le Pen - che in vario modo ha scelto di non partecipare o di non scegliere. Macron ha tempo un mese per carpirne gli umori, la Francia torna a votare l’11 e il 18 giugno.

FRANCIA IL VOTO PER SESSO E FASCIE DI ETÀ

Dati in % (Fonte: Europe elects)

3) Macron conquista l’Eliseo grazie al suo 24% del primo turno, alla metà dei voti del conservatore Fillon, alla metà di quelli della sinistra radicale di Melenchon, assorbendo tutto il modesto 6,4% del socialista Hamon. È dunque un presidente che più che trasversale non si può. È la sua forza, ed è la sua debolezza.

È forza perché queste elezioni hanno annichilito i partiti tradizionali che si sono alternati in Francia negli ultimi decenni: partendo da zero Macron è riuscito ad attrarre su di sé mondi e culture diversi, lontani, anche antitetici. È debolezza in vista di giugno, alla prova di un’elezione che agiterà ancora una volta malumori e reclamerà appartenenza.

4)I disoccupati hanno confermato la preferenza per Le Pen. Anzi tra primo e secondo turno sono quasi raddoppiati: 30% al primo turno, 56 % al secondo hanno scelto colei che più volte si è definita candidata del popolo. Macron non li ha smossi né convinti. Al contrario e quasi di conseguenza, l’elettorato più compatto a favore del giovane presidente sono i laureati, che in alcune città toccano l’84 per cento.

5) Macron trionfa con più dell’80 per cento dei voti nelle aree del Paese in cui c’è poca manovalanza. Più aumenta la working class più si ridimensiona la sua vittoria che in queste aree si attesta attorno al 56 per cento. È la stessa dinamica che abbiamo visto con Brexit e Trump, è il malcontento della classe che ha più risentito della globalizzazione, stavolta però non è stata decisiva.

6) Troppi elettori hanno votato Macron per non far vincere Le Pen, sostiene un sondaggio Ipsos/Sopra Steria da poche ore online. In particolare il 43% ha votato il giovane per opporsi alla estremista, solo il 33% perché in lui vede un rinnovamento della politica, un esiguo 16% per il suo programma e l’8% per la sua personalità.

7)Macron e i trenta-quarantenni. I media francesi, non meno di quelli di altri Paesi, stanno martellando sulla giovane età del presidente. Le immagini di ieri sera dal Louvre mostravano tanti giovani marcheurs in festa. Eppure i primi dati rivelavano che quasi la metà degli elettori fra i 18 e i 24 anni- per l’esattezza il 44% - avevano scelto la ormai ex leader del Front National. Il dato è stato poi corretto, il 66% dei giovani fino ai 24 anni, quindi anche molti neolettori, hanno preferito di gran lunga Macron che però ha perso terreno nella fascia tra i 35 ai 49 anni, segmento anagrafico decisivo per il presente e il futuro di un Paese. Il presidente eletto più giovane di sempre ha invece spopolato fra gli over 65, fra gli anziani ha infatti raggiunto e superato l’80%, risultato apparentemente bizzarro per il volto del Nuovo, e opposto a quello della vicina Gran Bretagna, dove all’indomani del referendum Brexit del giugno 2016 - antitesi politica a Macron - si scoprì che i vecchi avevano tradito i giovani, e l’Europa.

