Austria, si dimette il vice-cancelliere Mitterlehner. Trema la coalizione

In un momento di grande incertezza geopolitica in giro per il mondo anche Vienna ritorna in questo vortice di alta volatilità pur essendone appena uscita dopo l’elezione del verde ed europeista Alexander Van der Bellen alla presidenza della Repubblica contro il rappresentante della destra estrema Norbert Hofer che aveva proposto un referendum sulla permanenza nella Ue se questo fosse diventata troppo centralizzata.

La notizia era nell’aria da tempo dicono gli analisti politici austriaci che scrutavano i segnali di insofferenza tra i due partiti tradizionali della politica austriaca in grave calo di popolarità nei sondaggi. Il segretario del partito popolare austriaco (Oevp) Reinhold Mitterlehner a questo punto ha preferito gettare la spugna decidendo di dimettersi sia dalla carica di segretario sia dall’incarico di governo impallinato da fuoco amico per un resa dei conti all’interno del suo partito. Al suo posto dovrebbe arrivare il giovane collega di partito Sebastian Kurz, 30 anni, attuale ministro degli Esteri di Vienna.

Kurz si appresta così a prendere in mano il partito popolare. «Ora basta», ha sbottato Mitterlehner, quando ha incontrato i giornalisti per annunciare le sue dimissioni come vice cancelliere e come leader dei popolari. Kurz , 61 anni, ha definito «paradossale il doppio ruolo di forza di governo e di opposizione», nel quale si troverebbe il suo partito. A dar fuoco alle polveri è stato Wolfgang Sobotka, il falco ministro degli interni appartenente al partito popolare che ha accusato Kern «di aver fallito come cancelliere» e di puntare su Kurz come nuovo leader del partito e magari in un futuro non ptroppo lontano come prossimo cancelliere. In caso di elezioni anticipate, Kurz pensa a un movimento elettorale

come quello di Emmanuel Macron in Francia.

Il partito popolare rischia di diventare la vittima dell’avanzata del partito di estrema destra se non riuscirà a darsi una linea politica meno ambigua e ondivaga sui temi dei migranti e delle riforme strutturali di cui necessita il paese alpino.

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha fatto appello a socialdemocratici e popolari ad abbassare i toni delle reciproche invettive politiche che ormai da tempo intercorre tra i due partner di coalizione.

Anche il cancelliere socialdemocratico Christian Kern ha convocato una conferenza stampa. Il 51enne ha confermato la tenuta del suo governo, nonostante le dimissioni di Mitterlehrner. «Usiamo l'anno che ci resta della legislatura (fino alla scadenza naturale prevista in autunno 2018, ) per attuare delle riforme», ha detto. Kern ha sottolineato che «il governo ha già realizzato punti importanti del programma di coalizione, ma ci sono stati anche alti e bassi e troppi contrasti». «L'Austria - ha aggiunto l’ex manager delle Ferrovie austriace poi passato alla carica di cancelliere dopo l’esclusione al ballottaggio presidenziale dei due partiti tradizionali - necessita di cambiamenti e non siamo ancora, dove io vorrei essere ».

Il cancelliere non ha perso tempo che il partner di coalizione indicasse il successore di Mitterlehner e ha proposto «alle Oevp e a Sebastian Kurz un'alleanza riformatrice per l'Austria».

Kurz ,il giovane ministro degli Esteri, rappresenta una immagine giovane e molto seguita dall’elettorato meno conservatore del partito popolare. Per questo il partito popolare potrebbe essere tentato di nominare Kurz sia segretario del partito sia per i due incarichi di governo come vice cancelliere e ministro degli Esteri. Domenica a Vienna ci sarà una riunione straodinaria del partito popolare per discutere di proprio degli equilibri interni e della nuove cariche.

L'invito del cancelliere socialdemocratico Christian Kern di “un'alleanza riformatrice” viene valutata dai popolari «poco credibile», ha riferito il

quotidiano finanziario Der Standard. Domenica la direzione della Oevp potrebbe porre la parola fine al governo.

Il partito popolare nei sondaggi è ai minimi, mentre i socialdemocratici sotto la guida di Kern sono tornati in testa, sorpassando - sebbene di poco - i liberalnazionali di Heinz-Christian Strache che però non cessano di chiedere il ritorno al voto anticipato dopo aver perso di un soffio le elezioni presidenziali. Kurz, come ministro degli esteri, negli ultimi mesi si è fatto notare per una linea dura sia sulla questione migranti che anche nei rapporti con la Turchia di Erdogan. Sotto la sua guida la Oevp potrebbe sfidare la Fpoe nella lotta per l'elettorato di destra magari con un faccia nuova e giovane.

