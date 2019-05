Francia, industria in fallimento minata con bombole del gas

Un impianto industriale della fabbrica GM&S del dipartimento della Creuse, nel centro della Francia, è stato minato con bombole del gas e bidoni di benzina dai suoi operai. La fabbrica, che produce componentistica auto in subappalto per i gruppi Psa e Renault, situata in località La Souterraine, è in fallimento dallo scorso dicembre e rischia di chiudere.

I dipendenti della fabbrica hanno già distrutto questa mattina una pressa, tagliandola in due con la fiamma ossidrica, ed hanno annunciato che nel pomeriggio di oggi distruggeranno un'altra macchina.



Secondo quanto riportato da diversi media francesi, i dipendenti vogliono fare pressione sui principali clienti: «non avremmo mai voluto arrivare fino a questo, ma non ci danno scelta - dice Vincent Labrousse, il delegato del sindacato - l'età media è di 49 anni qui dentro, che faremo? Ci sono delle famiglie! La nostra lotta dura da sei mesi, ci hanno preso in giro, e ora la minaccia è quella di una liquidazione a titolo definitivo. Se così fosse, l'impianto non sarà restituito intatto!», ha dichiarato. Il dirigente incaricato di gestire il fallimento, Renaud Le Youdec, aveva in passato chiesto ai clienti di GM&S di «assumersi la responsabilità» per garantire la continuità aziendale. «Da quando sono arrivato, sindacati e dipendenti hanno dimostrato la loro buona fede: hanno rinunciato a bloccare la fabbrica, hanno accettato un piano di licenziamenti, hanno anche accettato di aiutare la Renault con urgenza per la fornitura di parti difettose subappaltate altrove, a prova della loro buona fede», ha sottolineato.

I rappresentanti dei lavoratori chiedono ora un incontro con Psa, Renault e il neoeletto presidente Emmanuel Macron. Il sito industriale, che dà lavoro a 279 persone, è in fallimento dal dicembre scorso, e ieri il negoziato per trovare una soluzione alla vicenda, che sembrava potesse risolversi positivamente grazie all’intervento del gruppo Gmd, sempre operante come sottofornitore nel settore auto, era naufragato. (f.s.)

