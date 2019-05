La Ue preme su Trump: non vietate Pc e tablet sui voli verso gli Usa

NEW YORK - L'incontro è ancora preparatorio e una decisione non è stata ancora presa. Ma l'agenda è chiara: le compagnie aeree statunitensi hanno visto in serata il Segretario alla Homeland Security John Kelly per discutere se e come scatterà un'estensione della messa al bando in cabina di laptop, tablet e grandi gadget elettronici comprese le console di giochi anche nei voli diretti con l'Europa e non solo con Medio Oriente e Africa. Un divieto spiegato con ragioni di anti-terrorismo, perché tutto ciò che è più grande di uno smartphone potrebbe racchiudere una bomba.



La Ue chiede colloqui urgenti

L'Unione Europea ha invitato la Casa Bianca alla prudenza e e procedere se necessario di comune accordo e non unilateralmente: la Commissione di Bruxelles, per bocca di Dimitris Avramopoulos e Violeta Blanc, ha chiesto colloqui urgenti e scritto all'amministrazione Trump per affermare che la Ue ha una “lunga e fruttuosa storia di cooperazione sulla sicurezza” con gli Stati Uniti. E che occorre agire assieme in risposta a “minacce comuni”.



Certo è che i carrier europei seguono da vicino la discussione e si preparano a ogni evenienza. Da Air France-Klm a Deutsche Lufthansa, le compagnie stanno studiando come mettere in pratica la possibile moratoria sui grandi gadget e il loro costo. Le loro antenne sono particolarmente sensibili e cercheranno di non essere colte di sorpresa: hanno spesso partnership con gruppi americani, ad esempio Air France con Delta e Lufthansa con United Continental.

Queste e altre compagnie sono state ricevute in serata da Kelly: un elenco completo comprende oltre a United e Delta anche la American Airlines e l'associazione di settore Airlines for America.



Il divieto dal Medio Oriente

Il precedente divieto è scattato il 21 marzo scorso quando Washington ha proibito i gadget sui voli diretti in arrivo da otto Paesi e da dieci aeroporti delle loro grandi città, tra i quali Dubai, Abu Dhabi e Istanbul. Le grandi compagnie aeree colpite vanno dalla Emirates alla Qatar Airways fino alla Turskish Airlines. Non erano mancate allora accuse di protezionismo, perchè la mossa rischiava di ridurre la capacità di attrazione di concorrenti dei vettori americani che avevano sviluppato le loro rotte internazionali in particolare verso gli Stati Uniti. L'amministrazione aveva risposto citando fonti di intelligence che facevano temere il rischio di attentati. Non è chiaro finora quale sia l'attuale valutazione di questa minaccia, al centro del dibattito nel vertice a porte chiuse tra le compagnie aeree e il Department of Homeland Security.



