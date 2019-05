Londra: ecco il programma neo statalista del partito laburista

Gli esegeti del Labour-pensiero sono certi che non si sia visto nulla del genere dal 1983 quando il programma elettorale del partito portava la firma di Michael Foot, il leader più radicale della storia recente dei socialisti britannici. Jeremy Corbyn, l’attuale numero uno, sembra lanciato verso il superamento a sinistra del suo predecessore con un dettagliato manifesto, in vista delle elezioni dell’8 giugno, che ridà ampi poteri ai sindacati, ma soprattutto rilancia le nazionalizzazioni a cominciare da quelle delle ferrovie.

A differenza di gas, elettricità, telecomunicazioni, la cessione delle “railway” non è stata un gran successo, ma l’inserimento di una mossa del genere nel programma di governo in caso di vittoria indica la volontà di ridare la centralità perduta allo Stato nell’economia del Regno di Elisabetta. Non solo. Il Labour di Jeremy Corbyn intende elevare progressivamente la tassazione sulle imprese fino al 28% (il governo Tory ambisce a ridurre dall’attuale 20% al target del 17%), innalzare del 5% l’aliquota Irpef marginale, iniettare almeno 8 miliardi di sterline nel budget per l’assistenza, costruire 100mila case popolari, eliminare i contratti a “zero ore”, forme estreme di occupazione precaria che, francamente, meritano di essere quantomeno riformate.





Lo slogan di Jeremy Corbyn ruota attorno all’esigenza di maggiore equità con parole d’ordine che mettono alla berlina i soliti «avidi banchieri e grassi manager», in una rincorsa eternamente in bilico fra la necessaria lotta alle diseguaglianze e battute ad alto tasso di demagogia.

Sull’Europa il manifesto del partito è più cauto. Non ci sono ancoraggi a numeri sul numero di immigrati a cui un futuribile governo Labour darà l'ok, ma si riafferma la volontà di chiudere un accordo con Bruxelles sulla Brexit. In altre parole la parola d’ordine del premier Tory Theresa May – meglio nessun accordo che un cattivo accordo – non trova spazio nel programma del Labour che una “spiata” ha svelato prima della presentazione ufficiale.



Il Labour party è in piena campagna nell’assoluta consapevolezza che queste elezioni sono solo un esercizio retorico. I sondaggi pongono un gap di decine di punti fra i conservatori e i laburisti, con proiezioni che lasciano immaginare una disfatta totale e senza precedenti per il Labour radicale che Jeremy Corbyn ha promosso. Per questo già monta la rivolta con 100 deputati pronti a lasciare il gruppo parlamentare se dopo la sconfitta prevista, il leader pretenderà di restare ancora al comando.

© Riproduzione riservata