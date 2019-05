Trump minaccia l’ex capo dell’Fbi Comey con un tweet

«Ventiquattro ore di follia a Washington», titolava ieri Cnn battezzando così il licenziamento del capo dell’Fbi James Comey da parte del presidente Donald Trump. Ore convulse prima ma soprattutto dopo la decisione di far fuori il capo degli agenti che stava indagando sul Russiagate, i legami ancora poco chiari fra il Cremlino di Vladimir Putin e l’elezione di Trump su cui sta indagando anche il Congresso degli Stati Uniti. La situazione non è certo più tranquilla oggi e il primo ad apparire nervoso è proprio Trump che come al solito usa Twitter quando ha l’urgenza di manifestare la sua posizione e neanche tanto vagamente minacciare un interlocutore. «Prima di iniziare a fare rivelazioni alla stampa, Comey deve sperare che non vi siano registrazioni dei nostri colloqui!», twitta il presidente.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

È evidente che nonostante li denigri quotidianamente, Trump ha paura dei media e soprattutto di quello che il licenziato Comey può ora rivelare ai giornalisti o far filtrare. È ovvio che Comey ha avuto accesso a una serie di informazioni sensibili e il Russiagate sembra l’unica cosa che può impensierire il normale decorso della presidenza Trump.

Nelle stesse ore in cui il presidente si affrettava ad attaccare Comey su Twitter - l’uomo che è entrato a piedi uniti nella campagna elettorale 2016 a pochi giorni dal voto di novembre, attaccando Hillary Clinton e mettendola in cattiva luce per le sue mail da server privato - l’avvocato del presidente chiariva. Dalle dichiarazioni dei redditi del tycoon degli ultimi dieci anni non risultano «entrate di alcun tipo provenienti dalla Russia», premette l’avvocato di Trump, ma poi cita alcune eccezioni: l’edizione di Miss Universo nel 2013 a Mosca e ad una proprietà immobiliare venduta ad un miliardario russo nel 2008 per 95 milioni di dollari. Associated Press che riporta la notizia precisa però di non aver visionato i documenti e di non poter quindi verificare indipendentemente le informazioni.

La faccenda non è affatto chiusa e non stupisce che la Casa Bianca abbia abbandonato per ora l'idea della visita del presidente alla sede dell'Fbi: molti agenti sono fedeli a Comey, Trump non sarebbe accolto bene, ragion per cui la visita in questo fine settimana non si farà.

Che l’affare Comey innervosisca tutta la Casa Bianca è comprovato da un altro tweet di Trump, «Forse la cosa migliore da fare sarebbe cancellare i futuri 'press briefing' e inviare risposte scritte per aver maggiore accuratezza?» twitta il presidente. Il riferimento è alle polemiche contro il vice portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders Huckabee, accusata di aver fornito ricostruzioni non accurate del licenziamento di Comey dall'Fbi. (An.Mang.)

