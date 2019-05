Ultima spiaggia per Schulz in Nord Reno-Vestfalia in vista del voto di settembre

FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente

Neppure quattro mesi dopo la sua elezione a sfidante di Angela Merkel e a quattro mesi dalle elezioni politiche di settembre, il leader dei socialdemocratici della Spd, Martin Schulz, è già all'ultima spiaggia. Ed è un'improbabile ultima spiaggia, in uno dei bastioni dell'industria tedesca, il Nord Reno-Vestfalia, dove la Spd ha guidato il Governo regionale in 45 degli ultimi 50 anni.

Con i suoi 18 milioni di abitanti, la regione è la più popolosa del Paese e quindi il voto di domenica viene considerato una cartina di tornasole importante per il quadro politico nazionale. Il presidente del Land, Hannelore Kraft, gode di buona popolarità e a un certo punto era stata considerata a sua volta un possibile sfidante del cancelliere Merkel. Per di più, il Nord Reno-Vestfalia è lo Stato natale dello stesso Schulz. Eppure, gli ultimi sondaggi lo vedono giocare chiaramente in difesa. La Spd, che cinque anni fa ottenne il 39% dei voti, è crollata negli ultimi poll, al 31. I suoi partner nel Governo locale, i Verdi, sono quasi dimezzati, dall'11,3% a poco più del 6, anche per effetto delle critiche dell'industria della regione, che qui conta su alcuni dei grandi nomi della storia della manifattura tedesca, dalla Bayer alla Thyssen, e che lamenta l'eccesso di regolamentazioni ambientali. I democristiani della Cdu, invece, che nel 2012 ottennero il 26,3%, vengono dati ora dai sondaggi testa a testa con i socialdemocratici e, secondo un'ultima rilevazione, addirittura avanti di un'incollatura. I loro potenziali alleati, i liberaldemocratici della Fdp, spinti dal nuovo giovane leader Christian Lindner, sono dati appena sotto il 12%, dall'8,6 di cinque anni fa. L'ipotesi più probabile per il Governo del dopo-voto è una grande coalizione.



Se la Spd dovesse perdere in Nord Reno-Vestfalia, o anche spuntare una vittoria risicata, per Schulz, che dopo il momento di euforia iniziale che vedeva i socialdemocratici appaiati con la Cdu, sarebbe un colpo durissimo, soprattutto dopo le due sconfitte in Saarland e in Schleswig-Holstein nelle ultime settimane, che già avevano cominciato a ridimensionarne le ambizioni e a pervadere di pessimismo la campagna del partito. Il distacco dai democristiani nei sondaggi per le politiche è risalito attorno agli 8 punti percentuali.

Il Nord Reno-Vestfalia, un baluardo della classe operaia tedesca, che ha sempre fornito il bacino elettorale principale della Spd, rappresenta circa un quinto dell'economia della Germania, ma ha passato momento difficili. Alcune aree della Ruhr soffrono di un pesante degrado dopo la crisi del carbone e dell'acciaio. La disoccupazione, al 7,7%, è più alta della media nazionale, come nota l'istituto di ricerca Iw di Colonia, che ha dedicato uno studio alle elezioni regionali in cui si rileva inoltre l'aumento della povertà e una ripresa che ha faticato a decollare: nel 2015 la crescita nel Nord Reno-Vestfalia è stata la penultima fra tutti i Laender tedeschi, anche se è migliorata un po' nel 2016. Lo Stato è uno dei grandi debitori pubblici della Germania, con debiti per 180 miliardi di euro. Tutti elementi che si sommano per creare una percezione negativa del Governo locale, proprio mentre a livello nazionale, invece, le prospettive dell'economia non fanno che migliorare. L'annuncio di questa settimana, di una crescita dello 0,6% nei primi tre mesi del 2017 (e dell'1,7% su base annua), gioca a favore del cancelliere Merkel, i cui consensi nei sondaggi, dopo lo shock dell'arrivo sulla scena di Schulz, hanno recuperato senza che lei ci dovesse mettere molto di suo. Del resto, la sua tattica classica è quello di ignorare per quanto possibile gli avversari e concentrarsi sul mestiere di governare. E di non entrare in campagna elettorale fino all'ultimo momento possibile. Sulla via di un quarto mandato, non cambierà strada proprio ora.

