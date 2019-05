Il boom della trottola da 500 milioni di dollari: mai così dai tempi dell’hula hoop

Nell’industria dei giocattoli non si ricorda un boom simile dai tempi dell’hula hoop, quando nel 1958, si vendettero 28 milioni di pezzi in pochi mesi. Si chiama Fidget spinner, è una trottola grande come una mano azionabile con un dito, costa dai 3, 4, 5 fino a 15 dollari, esiste in tante versioni e colori, è il trend 2017 da 500 milioni di dollari in America, titolano i media. Se ne parla sui siti di mamme e educazione perché in alcune scuole americane è stato vietato causa cali di concentrazione (ma nel caso di bambini iperattivi e con deficit di attenzione l’uso è stato incentivato). Si sta diffondendo pure fra gli adulti perché funziona bene come giochino anti-stress.

In ogni caso è un oggetto del suo tempo, minuscolo, si tiene in una mano, si aziona con le dita come uno smartphone. Fa parlare di sé perché si stima che in solo quattro mesi - ha fatto la sua prima apparizione a febbraio scorso alla North American International Toy Fair - sono arrivati nei negozi 200 milioni di pezzi: in media 4 dollari a pezzo, la cifra di 500 milioni di dollari è quindi solo per difetto.

Fa parlare di sé anche per chi e come lo avrebbe inventato.Guardian e New York Times hanno scovato e intervistato Catherine Hettinger, 62 anni, casa a Orlando, madre e nonna, ingegnere chimico col pallino delle invezioni che più di venti anni fa ha disegnato il prototipo di questa trottola per far star buona la figlia ma ha pagato i diritti del brevetto, 400 dollari, fino al 2005, poi non più e così la signora non ha guadagnato nulla dalla sua idea che ha però avuto bisogno di dieci anni per trovare successo.

Una storia mediaticamente perfetta, fa sensazione ma non ha lieto fine, fa il giro del globo virtuale, ed è confermata dalla interessata che non recrimina ma lamenta difficoltà finanziarie e ora chiede soldi online attraverso le piattaforme di crowdfunding per sviluppare altre idee.

Storia però messa in dubbio da una interessante inchiesta di Bloomberg che fa capire tanto dei tempi attuali. Sintomatica come la trottola che serve a tenere le nostre dita ormai nevrotiche sempre in attività.

Secondo la ricostruzione di Bloomberg il modello creato dalla signora Hettinger era solo lontanamente simile a quello che sta avendo un incredibile successo. Soprattutto, la presunta invetrice ha appreso di essere tale da una pagina di Wikipedia creata il mese scorso che la indicava comme mamma della trottola. In realtà, argomenta Bloomberg, fra il giocattolo della Hettinger che lei battezzò genericamente “spinning toy” e il fidget spinner oggi ovunque c’è una grossa differenza prima di tutto meccanica.

La stessa Hettinger pensava che la pagina di Wikipedia fosse stata creata da un suo amico, quando ha capito che nessuno di sua conoscenza era l’autore, ha ammesso di non sapere se fra il suo brevetto e l’attuale fidget spinner vi sia una relazione, si è comunque rivolta a un avvocato specializzato in brevetti.

I due esperti di brevetti ascoltati da Bloomberg escludono che l’invenzione della signora sia alla base del giocattolo ormai approdato anche sulle nostre bancarelle, oggetto anche di immancabili eventi e tornei di abilità. Il quale è dunque anche un interessante caso di proprietà intellettuale non foss’altro perché controversa.

