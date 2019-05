Seul, delicate sfide economiche per il nuovo presidente Moon

Il nuovo presidente sudcoreano Moon Jae-in - eletto il 9 maggio - sta completando la sua squadra e cercando consensi parlamentari al di la' del suo partito per promuovere la sua agenda economica, tra alte aspettative seguite alla sua affermazione elettorale che ha posto fine a sei mesi di semiparalisi istituzionale seguita all'impeachment della ex presidente Park Geun-hye. Sono attese per il 24-25 maggio le udienze all'Assemblea nazionale per la conferma del nuovo primo ministro che Moon ha nominato, Lee Nak-yon (governatore di South Jeolla), mentre e' gia' al lavoro il nuovo senior consigliere politico Jun Byung-un.

Sul fronte diplomatico, Moon ha gia' iniziato una offensiva per rilanciare il ruolo della Corea del Sud tra le grandi tensioni che affliggono la penisola, dovendo pero' assorbire la doccia fredda del nuovo missile lanciato da Pyongyang a dispetto delle sue aperture (si era dichiarato disposto a recarsi in Corea del Nord). Moon ha nominato cinque inviati speciali presso grandi potenze, compreso uno – ed e' una novita' inattesa – presso Germania e Ue: Cho Yon-jae, economista alla Sogang University.



LE SFIDE DELL'ECONOMIA

Moon Jae-in deve affrontare delicate sfide economiche oltre che diplomatico-politiche, partendo comunque da premesse relativamente incoraggianti come una Borsa da record ed esportazioni in netta ripresa. Tra l'altro, i diplomatici europei, come il nostro ambasciatore Marco della Seta, sottolineano che non c'e motivo di soverchio allarme per la sicurezza nella penisola, dove c'e' “business as usual” e “non c'e' motivo di rinviare viaggi di lavoro o turismo”, come hanno invece fatto di recente alcune imprese italiane evitando di confermare la loro presenza ad alcune fiere specializzate.

Moon ha promesso di migliorare il welfare e di creare 810mila nuove posizioni nel settore pubblico, eliminando in questo comparto il lavoro temporaneo, oltre che di promuovere una riforma dei chaebol, i grandi conglomerati che sono rimasti implicati nello scandalo di corruzione costato il posto alla Park. Potrebbe arrivare tra qualche mese una revisione del codice fiscale , mentre non e' esclusa la possibilita' di un rialzo della corporate tax dal 22 al 25% per le grandi aziende o una riforma del sistema della magistratura inquirente (due sviluppi che pero' potrebbero incontrare forti difficolta').

LE RICETTE DEL KDI

Il piu' rinomato istituto di ricerche del paese, KDI, consiglia a Moon di utilizzare la sua alta popolarità attuale anzitutto per promuovere alcune riforme strutturali quando e' relativamente più facile, ossia nella prima fase della sua amministrazione. “E' il momento giusto per accelerare sulle riforme, perche' storicamente nella seconda parte di ogni mandato presidenziale tutto diventa piu' difficile”, osserva Jung Kyu-Chul del dipartimento Macroeconomia del KDI – In particolare, occorre con urgenza una maggiore flessibilita' del mercato del lavoro e una deregulation del settore dei servizi”. Riforme urgenti, a suo parere, alla luce del declino del potenziale di crescita dell'economia - nell'ordine di 0,1 punti percentuali l'anno, legato a fattori demografici e strutturali - e all'alta disoccupazione giovanile (salita intorno all'11%). Non a caso la presidenza Park e' terminata con un tasso medio di crescita del Pil inferiore al 3%, il piu' basso di ogni presidenza, dopo il 3,2% medio sotto Lee Myung-Bak e il 4,5% sotto Roh.

Tuttavia il KDI non e' in favore di una nuova manovra di stimoli fiscali all'economia, ritenuta non necessaria al momento. Jung e' piuttosto ottimista sui rapporti con l'Amministrazione americana.

Moon andra' probabilmente a Washington nella seconda meta' di giugno a incontrarsi con il presidente americano che ha definito “orribile” il Korus, l'accordo bilaterale di libero scambio con la Corea, e appare piuttosto protezionista: “Non mi pare ci sia da allarmarsi troppo – afferma Jung – Trump fara' pressioni su vari partner, ma alla fine penso che otterra' solo cambiamenti marginali agli accordi commerciali in corso”. E' piuttosto urgente ricucire i rapporti con la Cina, che ha avviato un semi-boicottaggio economico dopo l'installazione del sistema antimissilistico americano THAAD.

Quanto ai rapporti con il Giappone, avrebbe senso dare priorita' alle questioni dell'economia e della sicurezza rispetto alle perduranti controversie sulla storia. Tokyo pero' e' ancora molto irritata per la mancata applicazione dell'accordo “definitivo” sulla questione delle cosidette “donne-conforto” (indotte alla prostituzione in favore dei militari giapponesi nel corso dell'ultimo conflitto), con la mancata rimozione di una statua davanti all'ambasciata nipponica a Seul e l'erezione di un'altra statua di donna-conforto davanti al consolato di Busan.

Secondo Hideki Okuzono, vicedirettore del centro studi coreani alla Universita' di Shizuoka, sarebbe importante che i due leader, Moon e Shinzo Abe, facessero progredire i rapporti attraverso intensi contatti personali, perche' in entrambi i campi ci sono oppositori a una schiarita nei rapporti. Ma avverte che pare da escludere che Shinzo Abe possa fare atti di contrizione sul tema delle donne-conforto, anche perche' ha bisogno di non irritare lo schieramento conservatore interno per portare avanti quella che e' diventata la sua priorita'': introdurre modifiche alla Costituzione giapponese entro il 2020.

