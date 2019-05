Il Maestro Andrea Battistoni: una “love story” con il Giappone

Per una volta Nobuyuki Idei – ex capo della Sony e grande appassionato di musica – si e‘ calato nei panni del giornalista per intervistare un giovane direttore d'orchestra e musicista italiano in “love story” con il Giappone, Andrea Battistoni. E' accaduto all'ambasciata d'Italia in occasione della presentazione – contornata da variazioni al piano Fazioli di Sergio Baietta - della edizione giapponese del libro di Battistoni “Non e' musica per vecchi”, presenti tra l'altro l'ex premier Yasuo Fukuda e il direttore della ricerca della Sony, Hiroaki Kitano.



Battistoni e il Giappone. Il maestro veronese ha scoperto il Giappone 5 anni fa e da alcuni mesi e' stato nominato direttore principale della Tokyo Philarmonic Orchestra, con la quale, dice, “da subito e' scattato un feeling speciale”: “Lavorare stabilmente con loro mi ha portato a conoscere più da vicino il mondo musicale e la vita artistica giapponese, florida e ricca di curiosità e di potenziale, Stiamo cercando di crescere reciprocamente nella musica: io nel portare le mie influenze europee e la mia voglia di fare e loro nel mettere tutta la passione e le capacita tecniche al servizio di idee comuni, per cercare di portare al più vasto pubblico possibile la musica classica, operistica, italiana”. I musicisti europei, aggiunge Battistoni, tendono ad avere nei confronti dei musicisti giapponesi “una forma di pregiudizio: li ritengono perfetti tecnicamente ma freddi e poco espressivi. I musicisti giapponesi di oggi sono gia' oltre questo pregiudizio: il Giappone sta creando un suo modo di interpretare e vivere la musica classica e l'opera: probabilmente presto avra' molto da insegnarci”.

Un libro per giovani. “Non e' musica per vecchi” e' un libro con cui Battistoni ha inteso, dice, “offrire una prima chiave ai ragazzi che non hanno ancora approcciato la musica classica e l'opera, per spalancare loro questo mondo fatto di emozioni fortissime. Senza la musica, la vita sarebbe un errore diceva Nietzsche. Io vorrei veramente comunicare il valore dell'arte dei suoni alle nuove generazioni: in un mondo fatto di tecnologie e tecnica, più che mai abbiamo bisogno di riappropriarci dei sentimenti e delle emozioni. Musica classica e opera possono insegnarci a farlo”.

Nel capitolo aggiunto per l'edizione giapponese, Battistoni ha inteso “descrivere il Giappone come un Paesi di suoni, di musiche, che possono andare dal chiasso dei pachinko ai rumori delle izakaya, dal gracchiare dei corvi nei parchi al rintocco delle campane dei templi buddisti. Un mondo che fa della musica e dei suoni una parte essenziale, vitale, e che sa godere della poesia dei suoni”.

Come accade a molti, all'inizio era stato piu' colpito dalle differenze. Ma frequentando sempre piu' spesso il Sol Levante ha cominciato a percepire piuttosto le similarita' con l'Italia, a cominciare “dall'amore per la bellezza e per il lato poetico della vita”, che convive con le manifestazioni di alta tecnologia riuscendo a “custodire un amore per la tradizione e una ricchezza interiore che trovo avvicinabili all'Italia”. Il successo non ha reso paludato il maestro veronese, che si picca di essere un esponente della sua generazione - quella dei trentenni o quasi - anche nell'apprezzare i generi musicali piu' in voga tra i giovani. In questo senso, Tokyo “dal punto di vista di stili, linguaggi ed influenze musicali e' un calderone tutto da esplorare e da viverre in prima persona . Sono diventato amico di Yoshiki, grande rockstar giapponese. I giapponesi vanno pazzi per il rock cosi' come per i piccoli locali dove si fa jazz: un mosaico fatto di tantissimi stili, eclettico, confusionario, bellissimo”.

DIRETTORI D'ORCHESTRA E MANAGER. Idei gli chiede se veda somiglianze tra il ruolo di direttore d'orchestra e quello di manager. La risposta e' che ci sono molti punti di contatto: “Il lavoro di base un po' di tutti i musicisti, e del direttore di orchestra in particolare, sta nell'elaborare una visione, o meglio una immagine ideale, della musica che si andrà a interpretare: una specie di cd mentale. E poi fare continuamente un paragone tra questa immagine mentale e la resa dell'orchestra: ecco che allora il direttore d'orchestra deve intervenire, correggere, proporre soluzioni alternative, confrontare continuamente il suo progetto mentale con l'esecuzione materiale da parte dell'orchestra. Bisogna prendersi rischi e poi esser convinti dei rischi che si prendono, accettandone le responsabilità. E anche le critiche”.

L'ex Ceo della Sony domanda poi a Battistoni se il cd a sempre piu' alta fedelta' non sia ormai un sostituto eccellente del recarsi fisicamente ai concerti. E qui la risposta e' negativa. “Per quanto sofisticata, la riproduzione della musica per ascolto personale non potra' mai essere la stessa cosa – afferma Battistoni – Il suo ruolo divulgativo e' essenziale, specie per brani poco noti. Ma il concerto e' un'altra cosa sia per il pubblico sia per i musicisti. Noi ‘sentiamo' il pubblico, non solo attraverso l'applauso, ma nella tensione e nel respiro della sala. Il concerto si crea assieme al pubblico. L'esperienza del concerto non e' sostituibile”. Oggi si parla tanto di lavoro umano in via di sostituzione da parte dei robot: a parere di Battistoni, a dispetto di geni tecnologici come Kitano, il direttore d'orchestra e' un mestiere che non e' a rischio di estinzione, neanche con il progredire dell'intelligenza artificiale. Da ultimo, Idei chiede a Battistoni se l'Unione Europea sopravvivera'. “Non ne ho la piu' pallida idea – risponde il giovane Maestro veronese – Ma saro' sempre pronto a suonare la Nona di Beethoven (inno dell'Europa)”.

