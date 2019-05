La credibilità incrinata della Casa Bianca

Le parole, pesanti come pietre, volano tanto da avversari che da sostenitori improvvisamente nervosi. Ostruzione della giustizia, impeachment. Siamo di fronte a un altro Watergate? Crisi istituzionale, forse costituzionale.

All’interno delle sale della Casa Bianca fioccano urla e insulti - «incompetenti» - rivolti anche contro i collaboratori più fidati, quali il genero Jared Kushner. E, nel clima cupo lasciato trapelare da uno staff che soffre per un Presidente isolato e umorale, si moltiplicano minacce di purghe di portavoce, consiglieri, emissari. Anche i mercati, finora più dei sondaggi popolari serbatoio di ottimismo sull’agenda del Presidente oggi in grave affanno per le polemiche, vacillano: ieri in un voto di sfiducia sono scivolate azioni, dell’1% fin dall’apertura, e dollaro, tornato a livelli pre-elettorali. La corsa è stata agli asset rifugio, dai Treasuries all’oro.

La Casa Bianca di Donald Trump, più si dibatte, più oggi sembra stringere i nodi che la soffocano. Incapace di prendere in mano la “sua” amministrazione. Anzi, di guidare un governo ormai in guerra con se stesso, avvitato in una spirale di conflitti e sfiducia persino con le agenzie più preziose, quelle di intelligence e sicurezza nazionale. Difficile ipotizzare l’esito di una vicenda che riserva quotidiane sorprese. L’ultimo gesto finito sotto accusa potrebbe diventare il più gravido di conseguenze: Trump aveva minacciato l’esistenza di nastri registrati delle sue conversazioni con il direttore malamente licenziato dell’Fbi, James Comey, quale prova che stava interferendo con inchieste aperte. Adesso a costargli caro potrebbero essere più modesti memorandum: Comey aveva tenuto dettagliati resoconti dei colloqui e da uno di questi emerge che il Presidente, poche settimane prima di cacciarlo, lo avrebbe esplicitamente invitato a archiviare una delle piste principali del Russiagate, quella sul suo ex consigliere di sicurezza nazionale Michael Flynn. «Spero tu possa lasciar perdere», sarebbe il virgolettato.

La Casa Bianca nega e professa il massimo rispetto per la legge. Ma la sua credibilità è profondamente danneggiata dallo stillicidio quotidiano di passi falsi e conflitti di interessi. Dall’aver cambiato ripetutamente versione degli eventi, compresa la ragione della cacciata di Comey con Trump che alla fine ha citato la sua irritazione per il Russiagate. Per questo la saga di Comey ha sollevato lo spettro di ostruzione della giustizia. Un j’accuse dai confini labili: è applicabile per indebite «influenze e impedimenti a ogni procedimento ufficiale».

Ed è pericoloso per i Presidenti: furono accuse di ostruzione a far scattare in Congresso, che non deve attenersi a standard legali,

gli impeachment contro Richard Nixon e Bill Clinton.

La crisi e la sua soluzione appaiono così, a conti fatti, politiche più che giudiziarie. L’interrogativo è se Trump e la maggioranza repubblicana faranno quadrato e riusciranno a sopravvivere alla bufera tanto da correggere la rotta della Casa Bianca e mettere a segno successi legislativi - sulla sanità, le tasse, il budget, le infrastrutture - prima della campagna per le urne di Midterm del 2018. Ma è proprio questa difesa, in passato solida, a essere adesso scossa. Un coro di repubblicani è uscito allo scoperto per denunciare che è impossibile lavorare con simili “distrazioni”. Un lavoro già arduo, che deve tenere assieme anime populiste e conservatrici. Che diventa improbabile se svanisce l’autorevolezza dell’amministrazione, impedendo di strappare consensi all’opposizione e perdendo sostegno interno. Le parole oggi sono macigni per Trump: «I problemi hanno raggiunto proporzioni da Watergate», ha tuonato

il senatore repubblicano

John McCain. Il suo

collega responsabile della Commissione di supervisione della Camera, Jason Chaffetz, ha chiesto la consegna di tutta la documentazione legata a Comey. E l’allarme del deputato Mark Sanford si è spinto oltre: «C’è una disinvoltura nel Presidente che è pericolosa per la nostra forma di governo».

