Pyongyang, un altro missile. E Pinotti a Tokyo rafforza i legami nella difesa con il Giappone

TOKYO - La visita della ministra italiana della Difesa Roberta Pinotti in Giappone sancirà domani un salto di qualità' nel rapporto bilaterale con la firma di due accordi nel campo della Difesa e coincide con un momento di gravi preoccupazioni a Tokyo per il percepito peggioramento della situazione della sicurezza del Sol Levante.

Un altro missile nordcoreano

Oggi la Corea del Nord ha lanciato un altro missile: si è trattato, secondo i primi riscontri, di un missile a medio raggio che - lanciato dall'area di Punkchang - ha percorso circa 500 chilometri (meno, quindi di quanto avvenuto per il precedente test della settimana scorsa) verso il Mar del Giappone: una nuova sfida alla comunità internazionale, visto che lunedì scorso il Consiglio di Sicurezza dell'Onu aveva nuovamente richiesto che Pyongyang evitasse nuovi lanci. Immediata la condanna del nuovo test da parte del premer giapponese Shinzo Abe, che ha sottolineato come sia avvenuto in palese violazione delle risoluzioni della Nazioni Unite e che le “ripetute provocazioni da parte della Corea del Nord sono totalmente inaccettabili”. Abe ha anche dichiarato che solleverà il tema dei continui lanci missilistici nordcoreani all'ormai imminente vertice dei Paesi del G7 a Taormina.

Non si è trattato, comunque, di un missile simile a quello lanciato il 14 maggio scorso, che è parso di nuovo tipo (denominato Hwasong-12) e più sofisticato, ossia come un passo avanti verso l'acquisizione di capacità balistiche intercontinentali. Pyongyang ha effettuato almeno una decina di test missilistici, non pochi dei quali falliti, in sette occasioni diverse da gennaio, ossia da quando il presidente Donald Trump è entrato alla Casa Bianca. Trump ha minacciato Pyongyang in più occasioni, ma in una intervista si è anche dichiarato disponibile a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong un lodandone perfino la sagacia nel conservarsi al potere.

Accordi Italia-Giappone

«In quest'area c'è una preoccupazione più palpabile, ma ritengo sia una preoccupazione mondiale, non solo del Giappone» afferma la ministra Pinotti. I temi della sicurezza e della difesa, aggiunge, «sono sempre più interconnessi. Ragionare insieme sulla sicurezza e sugli strumenti per evitare rischi alla nostra popolazione è una spinta che, in un mondo in cui le minacce purtroppo aumentano, diventa più forte».

Pinotti vedrà domani sia la «collega» Tomomi Inada sia il ministro degli esteri Fumio Kishida. Italia e Giappone sigleranno il primo accordo generale bilaterale sui temi della cooperazione nella Difesa e una intesa che faciliterà gli scambi nella ricerca, tecnologia e forniture. La ministra visiterà anche il convegno “Italian Innovation Day”, dopo aver visitato oggi “Italia, amore mio!”, la principale manifestazione che promuove il made in Italy in Giappone.

