Il debutto di Trump in Arabia saudita è stato un successo

Che piaccia o no per Donald Trump il debutto internazionale in Arabia Saudita è stato già un successo personale oltre che politico. Soprattutto, questo viaggio ha avviato un nuovo corso nei confronti del mondo islamico sunnita ai danni dell’Iran. Al centro della proposta americana c’è un baratto: non vi diremo come fare le cose sul piano dei diritti civili o politici in cambio di una vostra adesione piena alla lotta contro i terroristi, contro gli estremismi, contro «il Male».

Oltre 50 paesi presenti a Riad hanno aderito al patto durante un vertice Usa-Islam senza precedenti per dimensione e respiro. C’erano tutti: dall’Albania alla Malesia, da Burkina Fasso a alla Tunisia, dalla Palestina all’Uzbekistan. E tutti hanno firmato. Trump ha anche recuperato la vecchia strategia dell’«isolamento» dell’Iran; ha restituito fiducia e un ruolo centrale nella regione e nel mondo islamico all’Arabia Saudita che lo ha ricambiato con una accoglienza regale e con la firma di accordi economici per centinaia di miliardi di dollari. Il presidente ha lanciato un appello perché le tre religioni monoteistiche lavorino insieme per cercare la pace in Medio Oriente. Un appello che difficilmente potrà essere ignorato da Papa Francesco quando mercoledì incontrerà Trump a Roma. Il presidente americano ha anche rivendicato di aver mantenuto promesse elettorali, per la lotta al terrorismo appunto, ma anche per il rilancio di investimenti e per la creazione di «centinaia di migliaia» di posti di lavoro in America.

Ecco, tutto questo può piacere o meno. Anzi, diciamo pure che a molti l’intera impostazione coreografica e politica del viaggio non è piaciuta. Ma la nuova dottrina, attenzione, disegnata non da Trump ma dai suoi fedelissimi a partire da HR McMaster, grande stratega e capo del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, rappresenta pur sempre una svolta chiave. I commenti dopo i discorsi e le riunioni di domenica sono stati spesso ingenerosi nei confronti di un presidente che si trova in gravi difficoltà a casa, sia sul piano delle promesse elettorali che su quello della politica. Ad esempio è ovvio che una inversione di 180 gradi su una politica americana di forte apertura nei confronti dell’Iran durante l’Amministrazione Obama non piace a coloro, anche repubblicani, che si erano schierati per uno spostamento del baricentro dei favori americani dall’Arabia Saudita all’Iran. Elliot Abrams ad esempio, di estrazione repubblicana, ex consigliere di Ronald Reagan, grande esperto di politica estera affiliato al Council on Foreign Relations, ha lanciato una critica che nel contesto Trumpiano ha poca ragione di esistere: «Inutile dire estirpiamo il terrorismo senza identificare le ragioni che all’interno dei quei paesi hanno portato al terrorismo», dice in sostanza Abrams.



Ma è proprio in questo che sta la svolta di Trump: non ci occuperemo delle vostre tensioni, dei vostri problemi interni, di diritti civili, non verremo a dirvi come fare la cose o a criticarvi, ma vogliamo un impegno deciso per la lotta al terrorismo. È questo il patto al centro del baratto. La pagina dei predicozzi è archiviata. I discorsi per favorire democrazie e priavere arabesono archiviati. E visti i risultati di quella politica, chissà che non abbia ragione Trump. Jeff Zeleny sulla CNN ha invece attaccato Trump dicendo che non ha mantenuto le sue promesse elettorali: «Ha usato la retorica islamofoba per vincere le primarie e le elezioni, e oggi quella retorica è svanita. Potremmo perfino dire che il suo discorso era molto simile a quello di Obama al Cairo». Soprattutto, dice Zelany, non è vero che non ci sono state prediche visto che il discorso è stato una predica dall’inizio alla fine. Entrambe le posizioni sono errate. E rafforzano il sospetto che CNN abbia il dente avvelenato contro Trump comunque vadano le cose. La promessa elettorale di Trump era chiara: lotta senza quartiere contro il terrorismo estremisti, una lotta che doveva essere combattuta dai paesi islamici innanzitutto. Questo è stato il primo tema centrale del suo discorso e non si ravvede in questo un passo indietro ma semmai la traduzione in fatti delle sue promesse. E a provarlo c’è il documento firmato da tutti. Sarà davvero in documento vincolante, efficace? Vedremo. Intanto c’è.

Per la questione delle prediche, è vero che Trump ha insistito sulle responsabilità dei paesi firmatari a combattere estremismi e terrorismo, ha incoraggiato a sconvare le mele marce, «che vogliono la morte» da quelle sane che osservano il «diritto alla vita e alla felicità». Ma quando diceva «I will not lecture you» lo diceva nel contesto di richieste per riforme. Di nuovo, si tratta della parte centrale del baratto. E chi non l’afferra non ha capito il significato storico di questo viaggio che dice in sostanza, no alla «correttezza politica», si «all’unione contro il terrorismo».

Ma Trump è andato oltre.Ha parlato in Casa Saudita della necessità di rispettare gli ebrei. Aveva al suo fianco il genero Jared Kushner, ebreo osservante. E ha detto davanti a Re Salman che sarebbe partito da Riad per Israele, cosa che i sauditi non avevano mia tollerato fino a oggi, imponendo sempre tappe intermedie. Ecco dunque che l’arrivo nel pomeriggio di oggi in Israele assume un significato simbolico a parte, anche se il governo israeliano non avrebbe voluto la visita a Abu Mazen. Il presidente americano ha anche sottolineato che la pace in Medio Oriente deve essere conclusa nel rispetto di tutti «e di tutte le religioni».

Possibile che questo viaggio, per quanto controverso per le scelte radicali in materia di politica estera - Trump ha di fatto chiesto un cambiamento di regime a Teheran, cosa mai avvenuta prima per gli Usa - faccia dimenticare i problemi interni? La risposta è no. Per cavarsela nelle varie inchieste, Trump dovrà accettare di essere trasparente. Possibile che questo viaggio abbia gettato i semi per sconfiggere il terrorismo, con una retorica provocatoria e i semi per una pace in Medio Oriente? La risposta l’avremo dal tempo. Ma intanto lo scossone c’è stato. E molte delle promesse elettorali in materia sono state mantenute: il mondo islamico e arabo ha accettato, almeno sulla carta, la responsabilità collettiva di combattere in modo attivo l’estremismo religioso e le barbarie dei terroristi, certamente il male più grave del nostro tempo. Da cui sono derivati gli sconquassi politici e sociali che minacciano la stabilità dell’Occidente.



© Riproduzione riservata