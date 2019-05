Stoltenberg: «Alla Nato un ruolo chiave nella lotta al terrorismo»

La lotta all’estremismo islamico è tornata bruscamente alla ribalta dopo il cruento attentato di Manchester. «Tutti gli alleati sono d’accordo perché la Nato abbia un ruolo importante nella lotta al terrorismo», ha assicurato Jens Stoltenberg, 58 anni, segretario generale dell’Alleanza militare dal 2014, nel rispondere alle domande di un gruppo di giornali europei. Condannando «fermamente» l’attacco in Gran Bretagna, l’uomo politico norvegese ha sottolineato che «tutti gli alleati della Nato sono uniti nella lotta contro il terrorismo, e nella difesa delle nostre società aperte».

Riuniti domani qui a Bruxelles per inaugurare la nuova sede dell’organizzazione militare, i leader dei 28 Paesi membri saranno chiamati a decidere come rilanciare l’impegno dell’Alleanza contro l’estremismo islamico, e in particolare lo Stato Islamico.

Due i temi sul tappeto nel vertice di domani: la condivisione dei costi (burden sharing in inglese, ndr) tra i Paesi membri e la lotta al terrorismo. Sul primo fronte, l’amministrazione Trump continua a premere perché gli europei contribuiscano di più alla spesa militare.

Ne ho parlato con il presidente Donald Trump il mese scorso a Washington. In quella occasione mi ha espresso apprezzamento per il progresso effettuato dai Paesi dell’Alleanza. Abbiamo girato l’angolo. Dopo molti anni di calo della spesa militare, stiamo assistendo a un aumento, anche se siamo ancora lontani in molti casi dall’obiettivo del 2% del prodotto interno lordo. Mi aspetto che i leader si mettano d’accordo sugli strumenti da utilizzare per rispettare le promesse su questo fronte. Vogliamo che ci siano singoli piani nazionali da condividere tra noi per assicurarci di raggiungere gli obiettivi. La spesa militare deve aumentare perché le tensioni internazionali stanno aumentando. Non dimentichiamoci poi che la condivisione dei costi non riguarda solo l’aspetto finanziario, ma anche le capacità operative e il contributo alle missioni della Nato. Vediamo anche in questo campo maggiore disponibilità dei Paesi membri.

Crede che siano raggiungibili gli obiettivi della Nato mentre i Paesi membri dell’Unione europea puntano su una maggiore cooperazione nella difesa, proprio per risparmiare sulle spese militari?

Nel 2014, gli alleati si sono impegnati a fermare la diminuzione della spesa, poi ad aumentarla gradualmente, e infine a raggiungere il 2% del Pil. Mi aspetto che tutti gli alleati rispettino la loro promessa. I Paesi europei hanno già raggiunto i due primi obiettivi e stanno lavorando per raggiungere il terzo. È chiaro che il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo dati non può avvenire dall’oggi al domani.

E sul fronte della lotta al terrorismo? L’attentato di Manchester ha confermato quanto la questione sia urgente. Francia e Germania sono fredde all’idea di affidare alla Nato nuovi compiti in questo campo, in particolare nella lotta contro lo Stato Islamico.

Tutti gli alleati sono d’accordo perché la Nato abbia un ruolo importante nella lotta al terrorismo. Vi è poi una discussione su alcuni elementi, per esempio se partecipare alla coalizione contro lo Stato Islamico. Molti alleati appoggiano l’idea, anche per migliorare il coordinamento con l’Unione europea, che è parte della coalizione. Nessuna decisione è stata ancora presa. Ciò detto, da anni ormai la Nato sta avendo un ruolo chiave in questo campo. Non dimentichiamoci che l’unica volta in cui l’articolo 5 (la norma che prevede la difesa collettiva, ndr) fu applicata è stato all’indomani degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti. Siamo presenti in Afghanistan per lottare contro il terrorismo. Ciò che è fuori discussione in questo momento sono le operazioni di combattimento. Nessuno vuole che la Nato combatta. L’alleanza deve essere pronta a combattere se necessario, ma la lezione che traggo dall’esperienza afghana è che l’alleanza deve soprattutto aiutare i propri vicini a lottare contro il terrorismo.

Pensa che l’elezione di Donald Trump, i cui primi mesi di presidenza sono stati segnati da gaffe personali e scelte imprevedibili, abbia contribuito a rafforzare la credibilità della Nato?

L’alleanza raggruppa 28 democrazie, governate da leader politici diversi, con esperienze diverse, con visioni diverse su molte cose, ma la sua forza è di mostrare unità su obiettivi condivisi. Siamo più forti insieme che da soli, proteggendoci a vicenda. Questo è il successo della Nato in quasi settant’anni di esistenza. Le differenze tra i Paesi e i leader non hanno indebolito la nostra capacità di stare insieme. Sono sicuro che il vertice del 25 maggio sarà un buon vertice, segnato dall’unità e dalla capacità della Nato di adattarsi alla nuova situazione mondiale. Basta guardare al nostro approccio nei confronti della Russia: siamo fermi ma pronti al dialogo politico. Non vogliamo una corsa agli armamenti.

Eppure, vi sono situazioni sorprendenti tra alleati della stessa organizzazione militare. Attualmente il governo turco non permette a deputati tedeschi di visitare i soldati della Bundeswehr di stanza nel paese.

La Turchia è un alleato dagli anni 50. Vi sono state alcune divergenze nel corso dei decenni, ma siamo sempre rimasti d’accordo sull’obiettivo principe dell’alleanza: proteggerci a vicenda. Non dimentichiamoci che il Paese è stato colpito da numerosi attentati. Vi sono differenze attualmente tra tedeschi e turchi, ma sono certo che potranno essere risolte.

Ci permettiamo di insistere: da segretario generale di una alleanza militare, è preoccupato dalle rivelazioni della stampa americana secondo le quali il presidente Trump avrebbe rivelato dettagli militari riservati ai suoi interlocutori russi?

La condivisione dell’intelligence è parte integrante della cooperazione nella Nato. Proprio per lottare contro il terrorismo abbiamo creato una nuova divisione dedicata all’intelligence. Sono assolutamente sicuro che i Paesi membri capiscono l’importanza della condivisione delle informazioni. Sono fiducioso che trattano la questione con fiducia reciproca e discrezione.

La rivista Foreign Policy ha rivelato che avreste deciso di limitare a due-quattro minuti gli interventi dei leader nell’incontro di domani «per mantenere viva l’attenzione» del presidente Trump. È così?

Il vertice è organizzato come qualsiasi vertice della Nato, con interventi dei leader. Vogliamo permettere a tutti di parlare. Avremo un contaminuti. E ciò è assolutamente normale, tanto più che il vertice del 25 maggio è particolarmente corto.

Il vertice di Bruxelles non sarà solo la prima visita di Donald Trump in Europa. Sarà anche la prima uscita internazionale del nuovo presidente francese Emmanuel Macron. Che impressione si è fatto del nuovo capo di Stato, che tra le altre cose vuole rafforzare la difesa europea?

Ha sostenuto con forza in questi mesi la necessità di aumentare la spesa militare al 2% del Pil. È anche favorevole a un rafforzamento della difesa europea nel quadro della Nato. Non vedo contraddizioni tra questi due aspetti. L’unica cosa è che dobbiamo evitare duplicazioni, il raddoppio di strutture che esistono già nella Nato. Su questo fronte, i Paesi membri europei ci hanno dato rassicurazioni. Accolgo quindi con favore il rafforzamento della difesa europea: non indebolirà la Nato, la rafforzerà. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione, la collaborazione tra Ue e Nato diventerà ancora più importante.

Un’ultima domanda: che giudizio ha dato dell’attacco cibernetico che ha compito centinaia di aziende e istituzioni nell’ultimo mese?

Stiamo osservando una nuova tendenza. Difficile attribuire precisamente questi attacchi. In alcuni casi il responsabile è uno Stato, in altri casi non è uno Stato. Alcuni paesi della Nato accusano la Russia. Osservo che gli attacchi sono più sofisticati, più frequenti, e più intensi. Ci aspettiamo un aumento di queste aggressioni. Nel 2016, la Nato è stata vittima di circa 500 attacchi cibernetici al mese, con un aumento del 60% rispetto al 2015.

Che strategia state mettendo in pratica?

Stiamo rafforzando le nostre reti telematiche, e stiamo aiutando i nostri paesi membri a fare altrettanto. Abbiamo aperto di recente un centro dedicato agli attacchi cibernetici a Tallin, in Estonia. Conduciamo esercitazioni e abbiamo una squadra pronta ad intervenire 24 ore su 24, sette giorni su sette. Abbiamo deciso che un attacco cibernetico può far scattare l’articolo 5 del Trattato Nato. Stiamo anche trasformando la cibernetica in un possibile terreno di operazioni militari, alla stregua della terra, dell’aria e del mare.



