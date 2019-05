La successione alle poltrone Ue per saldare il nuovo asse franco-tedesco in Europa

La corsa è iniziata con un certo anticipo ma non è un caso che il martellamento sui giornali tedeschi per la successione di Mario Draghi alla guida della Bce sia partito subito dopo l’elezione di Emmanuel Macron alla presidenza della repubblica francese. Immediatamente dopo il voto, è tornato di attualità l’asse franco-tedesco. Un asse che è stato debole e sbiadito negli ultimi anni, ma di cui l’Unione e e gli Stati membri non possono fare a meno come la storia ha ampiamente dimostrato.

Per inquadrare meglio il contesto, occorre fare un piccolo passo indietro, a gennaio scorso, quando il popolare italiano, Antonio Tajani, è stato eletto presidente del Parlamento europeo, succedendo al socialdemocratico tedesco, Martin Schulz. Quella “staffetta” ha creato una situazione imbarazzante per i socialisti che sono esclusi dalle cariche di vertice nelle istituzioni politiche europee. Ovvio, dunque, che si stia preparando il terreno per conquistare una delle posizioni che nel medio termine si renderanno disponibili. La partita delle famiglie politiche si intreccia - come sempre nell’Unione - a quella più sottotraccia delle ambizioni nazionali.

Se in vista della successione, nel 2019, di Mario Draghi alla presidenza della Banca centrale europea sembra scontata la candidatura dell’attuale capo della Bundesbank, Jens Weidmann, meno lineare appare il percorso per portare un francese (o una francese) alla guida della Commissione europea dove il popolare lussemburghese Jean-Claude Juncker difficilmente potrà aspirare al rinnovo del mandato per altri 4 annialla scadenza del 31 ottobre sempre del 2019.

Tuttavia, le manovre sono cominciate anche a Bruxelles dove, a braccetto, si sono mossi il socialista Gianni Pittella e il liberale Guy Verhofstadt, entrambi sconfitti da Tajani nella corsa per la presidenza del Parlamento. In gioco, dunque, ci sono le aspirazioni del Pse e quelle dei liberali di Alde, ma anche quelle dei francesi. Il punto d’incontro dopo l’elezione di Macron si sussurra che potrebbe essere Sylvie Goulard, europarlamentare di Alde fino a pochi giorni fa, quando è stata nominata ministro della Difesa nel governo Macron, al cui movimentoEn Marche aveva aderito a marzo scorso lasciando il MoDem, partito centrista di ispirazione socioliberale. Goulard è consigliera di Macron per l’Unione europea, dove tra il 2001 e il 2004 era stata nel gruppo di consiglieri di Romano Prodi. Potrebbe essere francese, dunque, la prima donna presidente dell’esecutivo europeo? Qualcuno ci pensa, ma prima di muovere passi concreti bisognerà aspettare perlomeno i risultati delle elezioni politiche in Francia tra poche settimane.

Alla guida della Commissione, però, punta anche un socialista, Frans Timmermans, olandese e primo vicepresidente della Commissione Juncker che è sostenuto a spada tratta dal suo premier Rutte.

L’Italia per forza di cose non entra in gioco con propri candidati: ha già Tajani e Draghi. Ma ha interesse a prendere posizione, non certo a favore del potenziale candidato olandese, se non altro per acquisire crediti nei confronti di Berlino e Parigi, da spendere nei negoziati successivi.

I tempi sono incerti, fino all’autunno del 2019 c’è tempo, ma da mesi c’è chi è pronto a scommettere che il mandato di juncker non arrivi al termine.

In ogni caso, il nuovo asse franco-tedesco tra Bruxelles e Francoforte viene considerato come uno scenario positivo per l’Unione, «in grado di assicurare longevità al progetto europeo, grazie anche all’impegno dei due motori di sempre, comprese la difesa comune e la politica estera» sostiene un diplomatico a Bruxelles.

Per l’Italia è un altro passaggio delicato ma può trasformarsi anche in un’occasione per riaffermare il ruolo del Paese al tavolo europeo.



