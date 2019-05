Il terrorista di Manchester legato a Isis: «non ha agito da solo». Quattro arresti

Il terrorista suicida, il 22enne britannico di orgini libiche, Salman El Abedi, che due sere fa ha attaccato la Manchester Arena «probabilmente non ha agito da solo» dice la ministra dell’Interno britannico Amber Rudd, mentre il suo omologo francese afferma che il giovane aveva comprovati legami con lo Stato Islamico e probabilmente era stato in Siria. Una tesi confermata dal fratello dell’attentatore, Hisham: arrestato dalla Rada (la milizia che gestisce la sicurezza a Tripoli) il giovane «Ha confessato di aver aderito all'Isis con suo fratello Salman El Abedi autore dell'attentato di Manchester», si legge in un comunicato della Rada.

Intanto la britannica Rudd aggiunge anche che le indagini hanno fatto «buoni progressi» con i quattro arresti operati finora. Sono inoltre poco meno di mille, esattamente 984, i soldati britannici dislocati, inizialmente solo a Londra, dopo l'allerta massima antiterrorismo seguita alla strage di Manchester, dice Rudd al termine della riunione del comitato di crisi Cobra.

Dopo la strage di lunedì sera - 22 morti, 12 dispersi e 120 feriti (alcuni dei quali in gravissime condizioni) - il Regno Unito ha alzato l'allerta attentati da «grave» a «critica», che equivale al rischio di un attacco imminente. Lo ha annunciato alla nazione la stessa premier Theresa May, dopo aver riunito il comitato d’emergenza Cobra. La polizia ha compiuto altri tre arresti nella città dell’Inghilterra settentrionale dopo quello di ieri.

Si tratta della terza volta che il livello dell'allarme antiterrorismo viene innalzato a “critico” in Gran Bretagna da quando il sistema è stato introdotto: la prima fu nel 2006, dopo che era stato sventato un complotto per far esplodere in volo aerei passeggeri in rotte transatlantiche con esplosivi liquidi, fatto che ha portato all'abolizione di flaconi e bottiglie in cabina. La seconda volta fu nel 2007, quando un uomo cercò di compiere un attentato in una discoteca e poi di

attaccare con la sua auto l'aeroporto di Glasgow, in Scozia, schiantandosi con una jeep Cherokee piena di bombole di gas propano contro una porta del terminal.

May ha precisato che i militari delle forze armate britanniche saranno dislocati a difesa della popolazione contro il terrorismo, sotto il comando della polizia, in quella che è stata chiamata in codice Operation Tempora. I militari difenderanno la popolazione anche durante grandi eventi che radunano le folle, come partite di calcio o concerti, ha spiegato la premier. Quasi mille soldati saranno schierati nella sola città di Londra per proteggere anche i siti istituzionali, come Buckingham Palace, Westminster e Downing Street, ha reso noto Scotland Yard. Secondo il ministro dell’Interno Amber Rudd «è probabile che l’attentatore non abbia agito da solo». Rudd, al termine della riunione odierna del comitato di crisi Cobra, ha affermato che sono stati compiuti «buoni progressi» nelle indagini sulla strage.

Il Times di Londra scrive che l’attentatore di Manchester, Salman Abedi, era da poco tornato da un viaggio in Libia, e probabilmente anche in Siria. «Era partito per la Libia tre settimane fa ed era tornato di recente, da qualche giorno», ha detto un suo amico al quotidiano britannico. Il ventiduenne, figlio di un rifugiato libico, potrebbe aver preparato l'attacco di lunedì sotto la guida jihadista, data la penetrazione dell’Isis anche nel territorio libico. Secondo il governo francese, il kamikaze di Manchester sarebbe stato in Siria ed avrebbe dato prova dei suoi legami con l'Isis.

Moschea frequentata da Abedi condanna la strage

La moschea di Didsbury, nel sud di Manchester, che secondo il Sun era quella frequentata dall'attentatore Salman Abedi, ha condannato l'«orribile» strage dell'arena. Si legge sulla home page del sito del Manchester Islamic Centre, in cui si afferma anche che i pensieri e le preghiere dell'istituzione vanno ai familiari, agli amici delle vittime e a tutta la comunità di Manchester.

Il sito Libya Herald ricorda che il cognome Abedi è una variazione di “Obaidi”, derivante dalla tribù “Obaidat” insediata nelle aree di Tobruk e Gubba nell'est della Libia. Il presidente del parlamento libico insediato a Tobruk, Aghila Saleh, è eletto proprio nel distretto di Gubba. «La città di Manchester è conosciuta con uno dei centri di maggior concentrazione della diaspora libica nel Regno Unito e nel mondo», sostiene il sito. Secondo un funzionario dell’intelligence Usa, che ha parlato alla Nbc, la famiglia dell'attentatore di Manchester aveva avvertito in passato le autorità britanniche della pericolosità del giovane.

