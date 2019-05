Dalla Toscana a Berlino, Obama «ombra» di Trump

Il 24 maggio il presidente Donald Trump atterra a Roma, visita la Cappella Sistina, incontra il Papa. Nelle stesse ore il suo predecessore, Barack Obama, conclude la vacanza di famiglia in Toscana. Il giorno dopo, oggi 25 maggio, il 45esimo presidente degli Stati Uniti vola da Roma a Bruxelles per il vertice Nato, alleanza che ultimamente non sbeffeggia più, mentre il 44esimo presidente si materializza a Berlino in compagnia della cancelliera Merkel che poco dopo incontrerà lo stesso Trump a Bruxelles e rivedrà domani a Taormina per il G7.

Nel frattempo rimbalzano sui siti anche foto di Michelle Obama casualmente a spalle nude che passeggia con la scorta, e di Melania Trump prevedibilmente infagottata di nero come usa in un’udienza papale.

Come se una famiglia presidenziale, meglio come se un presidente fosse l’ombra dell’altro. In tutto questo si potrebbero scorgere una semplice coincidenza, o a essere benevoli una forma di tutorato a distanza, se lo si è meno una sorta di diplomazia parallela mentre in patria qualcuno inizia a fantasticare su una presidenza Mike Pence (l’attuale vice di Trump che sarebbe costretto a lasciare causa Russiagate anche se attualmente non si intravede una prova decisiva che lo possa scacciare).

Sia come sia, non si ricorda un ex presidente così poco ex come Obama. Lui e Michelle avevano promesso che non sarebbero spariti, avrebbe continuato a lottare per le cause che gli stavano più a cuore, i giovani, l’ambiente soprattutto, ma di solito i presidenti alla fine di due mandati si prendono una lunga vacanza, poi spariscono come i Bush padre e figlio o si specializzano in reddittizie conferenze come Clinton che ha progressivamente lasciato la scena alla moglie Hillary. Obama forse anche per la giovane età e per la mancanza di nuovi leader democratici - per adesso solo rumor e promesse - è più sulla piazza che mai.

Forse semplicemente cerca di tutelare parte della sua eredità: non si può dire infatti che vi sia stata sovrapposizione dei due presidenti nei giorni di Trump in Medio Oriente con il volo Rihad-Tel Aviv, che Obama non ha fatto semplicemente perché non ne ha creato le condizioni. Obama è invece più attivo che mai in Europa e sul clima, l’argomento che preoccupa il Papa e il presidente francese Macron, forse anche sulla Nato.

Passi la vacanza toscana durante la prima visita di Trump in Vaticano, ma certo non è passato inosservato che la cancelliera Merkel abbia incontrato due presidenti americani nello stesso giorno. Prima di volare a Bruxelles, stamattina Merkel ha incontrato Obama a Berlino per parlare di democrazia e fede non lontano dalla Porta di Brandeburgo. Una persona che lavora per la Obama Foundation ha detto a Cnn che l’appuntamento berlinese era stato fissato da tempo, «prima di sapere dei programmi di Trump: non sapevamo dove sarebbe stato quando abbiamo preso questa decisione».

I due, Obama che l’ha definita «un’amica», Merkel a cui Trump non ha stretto la mano nello Studio Ovale lo scorso 17 marzo, si potevano incontrare solo oggi vista la fitta agenda della cancelliera, hanno spiegato dall’organizzazione di Obama. Che ha appoggiato pubblicamente la candidatura del presidente francese Macron e ora caldeggia il quarto mandato che Merkel tenta con il voto del 24 settembre in Germania. Un ex presidente molto europeo, molto in pubblico certo non in pensione.



















