Manchester, Londra contro Usa per fuga di notizie: stop comunicazioni

Sale l’irritazione del governo britannico contro gli Stati Uniti per le continue fughe di notizie sull'attentato all’Arena di Manchester del 22 maggio grazie alle rivelazioni dell'intelligence americana anche dopo il monito del ministro degli Interni britannico Amber Rudd. La Bbc riferisce che la polizia di Manchester ha interrotto con gli Usa la comunicazione delle informazioni sull'attentato dopo la pubblicazione di alcuni punti dell'inchiesta da parte della stampa statunitense e, in particolare, le foto dei frammenti dell'ordigno sul New York Times. Era stata sempre una tv americana, la Cbs, a diffondere per prima il nome del terrorista suicida mentre poche ore prima la premier May aveva detto che la polizia non avrebbe rivelato l’identità per non compromettere le indagini.

«Altro esplosivo per attacchi imminenti»

La polizia di Manchester intanto ha trovato materiale per realizzare altri ordigni esplosivi nei raid compiuti dopo la strage all'arena. Ne dà notizia l'Independent,

secondo cui potevano essere utilizzati in «attacchi imminenti». Sui media del Regno Unito l'ipotesi che circola è che l'appartamento perquisito ieri dagli agenti nel centro della città fungesse da luogo per la costruzione delle bombe.

Una rete in azione

C’è un’altra rivelazione proveniente da Washington che non fa che confermare quanto già si era capito la mattina dopo la strage. Il deputato statunitense Mike McCaul, che presiede l'House Homeland Security Committee americano, afferma che nel massacro di Manchester è stato usato l'esplosivo Tapt, lo stesso delle stragi di Parigi e Bruxelles. «Non abbiamo a che fare con un lupo solitario - ha detto McCaul - c'è un network di terroristi ispirati dall'Isis».

Il kamikaze è passato a Dusserdolf

E dalla Germania arriva la notizia che il kamikaze, Salman Abedi, era a Dusseldorf quattro giorni prima dell'attacco di Manchester. Lo afferma l'intelligence di Berlino citata da Sky News.

«Si è radicalizzato in Libia»

Intanto, dopo la confessione di un fratello del kamikaze, fermato a Tripoli insieme con il padre, prende corpo la pista libica. Il terrorista suicida di Manchester, si è «probabilmente radicalizzato in Libia», dicono all'Ansa fonti della comunità libica di Manchester, mettendo in dubbio che si possa essere convertito all'Isis in Gran Bretagna. E ipotizzando che in Libia possa

essere anche chi lo ha aiutato a preparare la bomba.

Il portavoce della comunità libica, Mohamed Fadil, rivela anche che Salman Abedi era stato in Libia di recente e al momento di ripartire «disse alla famiglia che stava andando in Arabia Saudita» per il pellegrinaggio alla Mecca. Fadil

difende poi il padre di Salman, Ramadan, arrestato ieri in Libia, descrivendolo come «un uomo rispettato» anche se ne conferma la militanza d'antica data nel Libyan Islamic Fighting Group, sigla islamica dell'ex opposizione libica a

Gheddafi.

Salgono infine a otto gli arresti per presunti collegamenti con l’attentato di Manchester. Secondo quanto riferisce il Guardian, altre due persone sono state fermate. Tra le sette arrestate in precedenza, è stata invece rilasciata una donna.

© Riproduzione riservata