Uno sfregio alla «special relationship» angloamericana

LONDRA - La decisione della polizia di Manchester di non condividere - seppure temporaneamente - intelligence con le autorità americane sfregia l’essenza stessa della special relationship anglo-americana che su difesa e sicurezza ha da sempre le sue radici più profonde. Una decisione innescata, lo ricordiamo, dalla fuga di notizie a favore dei media d’oltre Atlantico di dettagli e immagini dell’attentato. Per questo i sentimenti di «incredulità e stupore» espressi dal premier britannico Theresa May al presidente americano Donald Trump in occasione del vertice Nato sono il segno di un’irritazione che va oltre la liturgia delle relazioni di sicurezza internazionale.

È venuto meno il “principio di controllo” alla base dell’intesa che i cinque Paesi anglofoni (Usa, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda) stringono da anni sotto la sigla FiveEyes. Il patto che prevede, fra l’altro, la raccolta di intelligence da parte di un Paese per conto di un altro partner, implica la condivisione quasi automatica di materiale e strutture, ma è regolata dalla norma (“principio di controllo”) che non consente a una capitale di diffondere informazioni riguardanti un altro membro senza autorizzazione. Le foto di schegge e frammenti raccolti nell’arena di Manchester e apparsi sul New York Times hanno scatenato le ire degli inquirenti britannici che già dopo gli attentati del 7 luglio 2005 a Londra s’erano lamentati per l’allegro rapporto fra media e servizi di sicurezza negli Stati Uniti. Theresa May ha ripetuto a Donald Trump che il «materiale condiviso deve rimanere segreto», anche se non sembra proprio ci siano responsabilità della Casa Bianca, ma solo degli organi investigativi americani che hanno continuato a far filtrare notizie sui fatti di Manchester. È stata l’americana Cbs, lo ricordiamo, a rendere note le generalità dell’attentatore quando di Salman Abedi nessuno sapeva ancora niente. Un episodio che ha fatto saltare i nervi ad Amber Rudd, ministra degli Interni, successore, cioè, di Theresa May sulla delicata poltrona che supervisiona la sicurezza nazionale.

Il bisticcio anglo-americano riporta l’attenzione sul ruolo centrale che occupa la Gran Bretagna in materia di sicurezza e difesa. È il pilastro più solido - insieme a quello statunitense - nel mondo occidentale e Londra questa condizione di primato inter pares se la giocherà anche nella partita sulla Brexit. Theresa May lo ha scritto nella sua lettera che attiva l’articolo 50 del Trattato di Lisbona. È stata esplicita abbastanza, ricordando che «se usciamo dall’Ue senza un accordo…in termini di sicurezza significherà indebolimento della nostra cooperazione contro criminalità e terrorismo». Concetto che avrebbe riaffermato in un’intervista riportata da media britannici, ricordando che la collaborazione nell’ambito Europol e di intelligence-sharing «sarà parte del negoziato». Parole interpretate – nonostante il margine di ambiguità – come un altolà britannico ai partner, nella consapevolezza che il gigante della sicurezza e della difesa del blocco europeo è da sempre il Regno Unito.

La polemica innescata dalle parole pronunciate e scritte dalla signora premier si è spenta in mille successivi distinguo, ma resta il fatto che se l’uscita di Londra dall’Unione europea rende da un lato molto più agevole la possibile, futura definizione di una più integrata politica di difesa e sicurezza da parte dei Ventisette, dall’altro indebolisce l’azione di intelligence dei partner. Sotto l’aspetto sia economico sia operativo. Resta da vedere poi che accadrà, in seguito alla Brexit, alle intese di information-sharing che Londra ha stretto su base bilaterale con partner dell’Ue.

Le azioni di intelligence di Londra paiono, tuttavia, molto più integrate con i Paesi di FiveEyes che non con quelli dell’Unione. Un motivo di preoccupazione in più per il “tradimento” americano maturato nell’inchiesta sulla strage di Manchester. Il leak di immagini, nomi, particolari ha messo a nudo una differenza culturale nell’approccio sui temi di sicurezza e difesa che nonostante la “special relationship” anglo-americana è una costante che si ripete. Lo si era visto anche nel corso della guerra in Iraq, s’è ripetuto con le bombe di Londra, è accaduto di nuovo con il kamikaze di Manchester.



