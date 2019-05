Si riduce il vantaggio di May, scivola la sterlina

Un brusco scivolone: gli ultimi sondaggi sul voto dell’8 giugno stanno penalizzando la sterlina, che ha perso terreno su dollaro e euro, interrompendo il lungo rialzo verso la valuta americana. Un’indagine di YouGov ha rivelato che il vantaggio dei Tories di Theresa May rispetto al Labour di Jeremy Corbyn si è ulteriormente ridotto : è ormai di cinque punti percentuali, mentre il mese scorso la distanza era di 20 punti percentuali.

Il consenso per i conservatori è ora del 43%, dal 44% del sondaggio realizzato prima dell’attacco di Manchester e del brusco e imbarazzato dietro front sulle cure per gli anziani, mentre quello per i laburisti è salito al 38% dal 35%. I liberaldemocratici, che hanno cercato durante la campagna di dar voce agli scontenti del Brexit, restano al 10%.

Cinque punti di distacco sono stati considerati dagli investitori come la soglia oltre la quale il rischio che May possa perdere le elezioni diventa reale. Corrisponde inoltre - teoricamente, dal momento che il sistema elettorale è uninominale - a una maggioranza di 26 seggi nel parlamento inglese, che conta 650 deputati (ai quali si aggiungono 800 lord): la maggioranza dei Tories, se anche dovessero prevalere, potrebbe essere risicata.

Lo sfidante Corbyn - contestato dall’élite del suo partito, ma non dalla base e dai simpatizzanti che lo hanno eletto e poi rieletto dopo una manovra di palazzo per togliergli la guida del Labout - è portatore di una politica di sinistra molto lontana dal blairismo e considerata poco allettante per i britannici o comunque per gli investitori (è stata definita marxista, anche se Corbyn non ha praticamente letto Marx). Il partito laburista nelle ultime elezioni locali o in quelle suppletive ha spesso perso terreno; ma qualcosa è cambiato negli ultimi giorni e i mercati ne stanno prendendo coscienza.

La valuta britannica era trattata in mattinata in calo dello 0,6% sul dollaro, a quota 1,2856, mentre l’euro era in rialzo dello 0,75% a quota 0.8726 pound. La sterlina ha guadagnato oltre il 3% sul dollaro dal giorno dell’annuncio delle elezioni anticipate.

La svolta è probabilmente da legare a quanto accaduto lunedì scorso. In un discorso, il premier inglese ha smentito il manifesto del partito pubblicato solo quattro giorni prima, annunciando un tetto per le spese pagate dai privati per l’assistenza agli anziani. Il programma ufficiale proponeva invece un ticket commisurato al patrimonio. La misura era stata chiamata “dementia tax” dai laburisti perché il peso maggiore sarebbe gravato sulle persone affette da demenza senile.

