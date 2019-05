British Airways, computer in tilt: cancellati fino alle 17 tutti i voli da Heathrow e Gatwick

La British Airways ha cancellato tutti i voli in partenza dagli aeroporti di Heathrow e Gatwick per tutta la giornata di sabato, a causa di seri problemi al sistema informatico che gestisce gli scali. «Per favore non venite negli aeroporti, abbiamo riscontato un grave problema al sistema informatico che sta causando gravi perturbazioni alle nostre operazioni di volo in tutto il mondo», ha dichiarato la compagnia aerea britannica in una dichiarazione. «Siamo estremamente dispiaciuti per l'inconveniente che sta causando disagi ai nostri

Sat on plane at Heathrow for hour and a half now. @British_Airways Captain describes IT problem as "catastrophic". Can we revert to manual? – Martyn Kent(martyn_kent)

clienti e stiamo lavorando per risolvere la situazione il più rapidamente possibile», prosegue il comunicato.

Il problema, come ha riferito nella serata di sabato l'amministratore delegato della British Airways, Alex Cruz, è stato causato da un blocco dell’ alimentazione elettrica. Un giornalista in attesa di partire, Martyn Kent, ha scritto su Twitter con tipico humour inglese: «Sono fermo a Heathrow da un'ora e mezza. Il comandante del mio aereo descrive il problema IT come “catastrofico”. Possiamo tornare alle operazioni manuali?».





I problemi sono insorti in un weekend particolarmente affollato, con un lunedì festivo e molti bambini che hanno iniziato un periodo di vacanze.

Ba è l'ultima compagnia aerea colpita da problemi di computer. Il mese scorso la Lufthansa e l'Air France hanno subito un'interruzione di sistema che ha impedito loro di imbarcare i passeggeri.



«Non abbiamo prove si tratti di un attacco hacker»

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible. – British Airways(British_Airways)

aerea britannica dopo i gravi problemi registrati al sistema di computer che hanno costretto la cancellazione di tutti i voli in partenza dagli scali di Heathrow e Gatwick, fino alle 17 ora locale. Un portavoce si è limitato a parlare di una grave avaria. Già due volte, a giugno e settembre 2016, la British Airways aveva subito un grave problema tecnico al sistema informatico che regola il check-in a livello globale.

Ripercussioni anche a Fiumicino

Lo stop degli aeroporti londinesi ha avuto anche ripercussioni allo scalo di Roma Fiumicino, dove cinque voli sono stai coinvolti. Alcune centinaia di passeggeri sono in fila davanti ai banchi della compagnia britannica al terminal 3. La British si sta adoperando per l'assistenza e la riprenotazione sui primi voli possibili. La società Aeroporti di Roma sta rifornendo di bottigliette d'acqua i viaggiatori, molti dei quali pernotteranno in alberghi, penalizzati dal guasto al sistema informatico della compagnia aerea inglese. (f.s.)



