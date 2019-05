Da Seul la app per sorvegliare le «vite degli altri»

Ha 36 anni, ma ha ancora l’aria di uno studente universitario un po’ nerd, come c’è da aspettarsi da un genio del software. La start up da lui fondata due anni fa con la moglie, iSharingSoft, ha in effetti sede dentro il Palazzo dell’Innovazione dell’Università Konkuk di Seul, che gli concede uno spazio quasi gratis in cambio di un po’ di tutoring agli studenti.

YongJae Chuh ha studiato in quella vera e propria fucina di talenti tecnologici che è il Kist, il Mit della Corea. Ha poi lasciato il posto fisso alla tedesca Sap (dopo aver sviluppato la piattaforma Erp Hana) per lanciarsi in un’avventura che sta cambiando la vita a milioni di persone in tutto il mondo: l’invenzione e la promozione della “App del Grande Fratello”. Difficile definire diversamente iSharing, un’avanzata piattaforma di location sharing and communication che sta avendo profondi effetti psico-sociali, anche in Italia, e che Orwell non avrebbe potuto mai immaginare.

Una App – scaricabile su smartphone con sistemi operativi sia Apple sia Android - che consente non solo di sapere in tempo reale dove si trovano altre persone (gratuitamente), ma offre servizi a pagamento più avanzati: avverte quando un’altra persona si avvicina o lascia una località ed è in grado di ricostruire dove sia stata un’altra persona a una certa ora fino a una settimana precedente. «Ma sto lavorando per offrire la location history fino a un mese precedente», rivela YongJae, il genio, che può essere considerato in due modi opposti.

Da un lato, è la persona che, come proclama, porta la tranquillità («peace of mind») ai genitori, consentendo loro di tenere costantemente sotto controllo a distanza i bambini, o a chi ha genitori anziani affetti da demenza senile: al di là della vita quotidiana di padri e madri, ogni anno ci sono 1,1 miliardi di viaggiatori e si perdono temporaneamente 8 milioni di persone, mentre gli affetti da demenza senile sono 48 milioni. Dall’altra, YongJae può essere visto come il disturbatore della privacy di pre-adolescenti e adolescenti, il terrore dei partner fedifraghi, il beniamino degli avvocati divorzisti. Una moglie o un marito gelosi non lasceranno scampo, tra infinite possibilità di monitoraggio remoto: per esempio, se una moglie sospetta che il marito abbia un flirt con una collega di cui conosce l’indirizzo, potrebbe essere avvertita da un allarme quando il coniuge si avvicina a quella abitazione. «Tra adulti riluttanti, c’è la possibilità di attivare le funzioni di privacy», sorride il nerd che inguaierà tante persone: vallo a spiegare al partner geloso che smanettando hai attivato involontariamente il blackout, o che hai dimenticato il telefonino in ufficio o che la batteria si è scaricata.

«L’idea è stata di mia moglie Reese, che è Ceo della società e tra l’altro ha studiato canto lirico a Roma», continua YongJae, che ha un figlio di 6 anni, Yuno. «Eravamo preoccupati, leggendo di un aumento della criminalità. Il primo sviluppo è stato 5 anni fa. A partire da due anni fa abbiamo avuto un boom solo tramite passaparola, fino a superare 1,5 milioni di download. Solo da 5 mesi abbiamo iniziato il marketing e ora siamo a oltre 2 milioni: primi in Corea e al top in Asia e in America, dove abbiamo la concorrenza soprattutto di Life360». Una nuova direttrice d’espansione è l’Europa: «Abbiamo già circa 20mila clienti in Italia, un mercato che ci interessa molto».

In Corea, spiega YongJae, è difficile racimolare fondi nella fase iniziale di una start up: così è andato negli Usa a farsi finanziare da Era (Entrepreneurs Roundtable Accelerator), che gli ha fatto anche training per quattro mesi su come gestire un’attività commerciale. L’altra difficoltà è reclutare giovani collaboratori di talento: «Qui tutti quelli bravi vogliono andare a Samsung o in Lg», sospira il fondatore e Cto della start up che ha due dipendenti fissi e tre part time. Sulla sua scrivania campeggia un premio per il «Creative Lifestyle» ottenuto a Singapore. Certo YongJae Chuh, il nerd di talento, potrà cambiare il lifestyle di tantissime persone. Volenti o nolenti.

