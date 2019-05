May cerca di contenere la rimonta di Corbyn, passato da -20 a -6 punti

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

LONDRA - Sicurezza e politica estera contro welfare state. Il primo dibattito a distanza May-Corbyn (sono stati sottoposti a domande separatamente l'uno dall'alltro) in vista delle elezioni dell'8 giugno in Gran Bretagna s'è mosso lungo queste direttrici. Nessun vincitore certo, nonostante la performance del leader laburista sia apparsa più convincente e in empatia con il pubblico soprattutto perché le aspettative erano più basse. Un sondaggio realizzato a ridosso, ma prima del confronto tv, ha assegnato ai Tory sei punti di vantaggio sul Labour (fino a poche settimane fa il divario era di una ventina di punti): troppo pochi per garantire a Theresa May la vittoria schiacciante che sperava. Tutto resta aperto anche se la forza di governo pilota la corsa.

Corbyn vuole alzare la corporate tax

«Rispettiamo il referendum – ha detto Corbyn rispondendo a Jeremy Paxman che lo intervistava e al pubblico che lo incalzava – vogliamo un accordo con l'Ue che si regga su scambi reciproci senza dazi». Poi è scivolato sulla tassazione alle imprese confermando la volontà di innalzare la corporation tax dal 17%, target Tory, al 26 per cento La signora premier s'è difesa dall'accusa di essere una voltagabbana seriale replicando di non aver cambiato idea (era remainer ma ora sostiene una hard Brexit) ma di volere “difendere la volontà popolare” e riaffermando l'equivoco concetto che “è meglio non avere un accordo che un cattivo accordo” con Bruxelles.

May più convincente sulla sicurezza

Theresa May ha mostrato il fianco sulle incerte politiche sociali del suo partito, mentre è apparsa più convincente come difensore dell'ordine contro la sfida del terrorismo, dinnanzi a un Corbyn che non ha saputo rinunciare a parole d'ordine pacifiste d'antan e smentire la volontà espressa dal Labour di contenere l'azione dei servizi segreti. Che il dibattito avrebbe preso questa piega era ampiamente prevedibile. In queste ultime settimane il tema della sicurezza è divenuto il cavallo di battaglia dei conservatori a cui l'elettorato assegna una capacità di gestione della crisi assai più vasta di quanto assegni all'opposizione laburista . Jeremy Corbyn in questi giorni è stato sbeffeggiato per la sua militanza nel fronte più radicale del partito e, in passato, aperto sostenitore dell'Olp al punto di onorare esponenti palestinesi considerati – dagli oppositori – terroristi.

Punto di forza del leader Labour s'è confermata essere, invece, l'incerta politica sociale del governo di opposizione: la marcia indietro di Theresa May sulla cosiddetta “dementia tax” resta un punto nevralgico dello scontro elettorale e un'arma potente per innescare la risalita del Labour oggi in corso.

La rimonta del Labour

Il partito di governo sta bruciando in queste settimane un consenso bulgaro. Un mese e mezzo fa il Tory party era decine di punti in vantaggio sul Labour, nell'ultima settimana il gap s'è chiuso e secondo alcuni istituti di statistica è a un'incollatura da una vittoria che appariva – e continua in ultima istanza ad apparire – quanto meno improbabile. La dementia tax è un caso, ma non il solo sull'incerto approccio del governo sui temi di politica sociale. Il Labour cavalca la tigre di nuovi fondi per il sistema sanitario nazionale, vuole cancellare le tasse universitarie, promuove una sollevazione contro la minacciata cancellazione dei sussidi per far fronte ai costi del riscaldamento.

UK, Survation poll: CON-ECR: 43% LAB-S&D: 37% ↑ LDEM-ALDE: 8% UKIP-EFDD: 4% SNP-G/EFA: 2% ↓ Greens-G/EFA: 1% ↓ PC-G/EFA: 1% #GE2017 – Europe Elects(EuropeElects)

Uno scontro ideologico dunque, nonostante i conservatori si presentino come forza capace d'impatto sociale come mai prima d'ora. Theresa May ha seppellito le politiche di Cameron e Osborne ma pare decisa ad affossare anche quelle thatcheriane più spinte. Dovrebbe bastare per vincere, ma il dibattito tv non ha spazzato gli ultimi dubbi. Anzi.

