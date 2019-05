«Covfefe». Cosa c’è dietro lo strano tweet di Trump

NEW YORK - La crisi della Casa Bianca di Donald Trump è da oggi riassunta in una sola parola mai udita prima: «Covfefe!» Sorpresi? Eppure è questo il tweet del Presidente arrivato nel cuore della notte, un micro-messaggio incompleto nel quale se la prendeva con i media. E che è rimasto isolato, senza seguiti, correzioni o spiegazioni per almeno sei ore fino alla sua cancellazione. Un tweet che ha svegliato la rete e scatenato immediate tempeste linguistiche e politiche.



Che il Presidente si sia forse addormentato di colpo, con la stanchezza che ha avuto il sopravvento sulla logorrea digitale? Di certo risate e panico elettronici hanno seppellito la Casa Bianca nella notte e questa mattina su Internet e sui teleschermi. Trump si è dato a parlare idiomi da Star Trek, ha suggerito qualcuno. Ha imparato nuove parole nel primo viaggio all'estero, ha incalzato un altro. È stato immobilizzato dai suoi collaboratori che gli hanno strappato a forza di mano lo smartphone, è la tesi di un terzo. (Qui sotto un altro tweet con cui Trump scherza sul suo refuso ndr).

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

Ma dietro il maldestro tweet e le facezie dei social media - probabilmente la parola misteriosa, lungi dall'essere un mistero alla Rosebud di Orson Welles, era «coverage», copertura giornalistica, visto il contesto di attacchi alla stampa - c’è in realtà un dramma ben più profondo che si sta consumando alla Casa Bianca.

Un dramma di confusione, con battaglie intestine e ardue riorganizzazioni a venire. Il consigliere economico Gary Cohn e quello per la sicurezza nazionale HR McMaster hanno preso carta e penna per difendere la politica del Presidente, negando che al sonno digitale si affianchi anche quello della ragione: reduci dal controverso viaggio in Europa e Medio Oriente, dalle colonne del Wall Street Journal hanno oggi scritto che America First non significa America Alone, America da sola. E che le alleanze restano essenziali e gli Stati Uniti chiedono in realtà ben poco ai partner.



Non finisce però qui la saga a Pennsylvania Avenue. La Casa Bianca sta cercando di ridisegnare il suo staff per evitare proprio messaggi incoerenti e fughe di notizie. Ha licenziato ieri l'oscuro direttore della comunicazione, Michael Dubke, ma come sottolinea lo stesso Journal il problema viene dal vertice, dallo stile indisciplinato e impreparato del Commander in Chief che ne sta mettendo in dubbio l'agenda.



È inoltre diventato compito sempre più difficile per Trump trovare anche solo candidati che vogliano entrare nella bolgia. Tanto più mentre si sta intensificando l'inchiesta sul Russiagate, anche nei confronti della cerchia più ristretta dei suoi collaboratori e della sua famiglia. «Covfefe», così, minaccia di essere più di un refuso. Di rimanere ancora a lungo un messaggio-simbolo per la Casa Bianca di Donald Trump.

