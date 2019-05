Sul clima per Trump la promessa elettorale conta più di tutto

NEW YORK - Donald Trump avrebbe deciso di uscire dall'accordo di Parigi sul clima. A rivelarlo, precisando che la posizione non è ancora definitiva, sono stati tre funzionari dell'amministrazione al New York Times. Il presidente sarebbe oggi convinto di dover rispettare la promessa elettorale di strappare l'intesa internazionale, nonostante i moniti che questo danneggerebbe gravemente la credibilità, la diplomazia e la leadership americane sul palcoscenico mondiale, cedendo l'iniziativa alla Cina. Venerdì un summit Ue-Pechino, ha svelato il Financial Times citando fonti di Bruxelles, dovrebbe sancire un nuovo impegno comune sull'effetto serra proprio per compensare i ritiri americani.

Ad avere la meglio nel duro dibattito interno sarebbe dunque stata la corrente che comprende lo stratega Steve Bannon, ispiratore del nazionalismo economico e di America First, e il direttore dell'Agenzia per la Protezione ambientale Scott Pruitt, da sempre uno scettico del cambiamento climatico e fautore dell'energia fossile e della deregulation. Hanno denunciato le politiche ambientali come dannose alla crescita e all'occupzione. Contro di loro si erano schierati il Segretario di Stato Rex Tillerson e la figlia di Trump, Ivanka. Tillerson ha in programma un nuovo incontro con Trump a porte chiuse nel pomeriggio. E secondo indiscrezioni non avrebbe rinunciato alla possibilita' di far cambiare idea al Presidente in extremis.



Trump e' reduce dal primo viaggio all'estero che l'ha portato in Europa, dove ha aacoltato gli appello degli alleati - e anche del Papa - a rimanere nel patto di Parigi. Nel Comunicato finale del G7 a Taormina ha tuttavia fatto esplicitamente inserire un paragrafo per sottolineare come gli Stati Uniti non avessero ancora definito la loro posizione sull'effetto serra e come quindi si dissociassero dagli impegni collettivi in attesa di decidere. Rientrato a Washington, il Presidente ha indicato che un annuncio sarebbe arrivato molto presto.



Il dibattito si e' cosi' intensificato anche all'esterno: gruppi ambientalisti, parlamentari democratici e anche alcuni repubblicani si sono mossi per chiedere la continua adesione a Parigi. Grandi aziende tecnologiche e anche petrolifere si erano gia' mobilitate a suo favore. Associazioni conservatrici e minerarie hanno invece chiesto a gran voce l'uscita dall'accordo. Trump aveva gia' cancellato il piano di riduzione delle emissioni delle centrali elettriche, perno degli impegni volontari americani presi a Parigi. Ma aveva tentennato sul ritiro della firma dall'intesa.



L'accordo di Parigi rimarra' in vigore anche senza gli Stati Uniti, ma il timore e' che in assenza del secondo Paese inquinatore dopo la Cina si indebolisca troppo, spingendo soprattutto grandi nazioni emerenti ai primi passi nella difesa dell'ambiente a disattendere gli impegni.

