Attacco a Londra, i nuovi comandamenti della squadra antiterrorismo

Run, hide, tell. Corri, nasconditi, avverti. A Londra sono i nuovi comandamenti delle squadre antiterrorismo, diffusi via social network con immagini chiare e semplici per istruire la popolazione alla miglior difesa contro l' attacco. Scappare prima di tutto, quindi, senza tentare di opporsi o di negoziare, al resto, sembrano dire gli agenti, ci penseremo noi. E la reazione promette di essere fulminea: allo scattare dell'ottavo minuto dalla prima telefonata di allarme i tre terroristi erano morti, uccisi da agenti arrivati sul posto nel volgere di pochI secondi.



Si contano altri sei morti, passanti investiti o accoltellati, e altre decine di feriti – 48 mentre scriviamo alcuni in condizioni gravi –nel terzo attentato che scuote la Gran Bretagna in preda alle convulsioni di una campagna elettorale in marcia verso il termine con una sorpresa: la vittoria annunciata di Theresa May alle elezioni di giovedi 8 giugno - data per scontata per unanime opinione - si sta rivelando molto più complessa del previsto. Prima degli attacchi su London Bridge e per le vie di Borough market - a due passi dalla City, a poche decine di metri da dove il Sole 24 Ore ha avuto per decenni la sua redazione londinese nel palazzo del Financial Times - i sondaggi confermavano la rapidissima risalita del consenso per il Labour di Jeremy Corbyn. Da 20 punti di solido vantaggio che i Tory potevano vantare quattro settimane fa ai meno di 6 di oggi, per alcuni istituti di statistica appena tre, entro quindi il margine di errore. Una corsa che sta consolidando l'impressione di un possibile parlamento senza maggioranza. Westminster impiccata, come dice il gergo della politica locale, è d'improvviso una possibilità.

L'attacco della City cambierà le intenzioni dell'opinione pubblica ? Certamente ha cambiato i tempi della campagna elettorale che i Tory, per primi, hanno sospeso per oggi e lo stesso, crediamo, faranno gli altri partiti. L'impatto sul voto è difficile da considerare, ma i conservatori al governo sono da sempre la forza considerata più affidabile nei momenti di crisi acuta sia sul fronte economico sia su quello della sicurezza. Il pacifismo di Jeremy Corbyn portatore di un programma socialista radicale non aiuta a guadagnare consenso in queste ore di paura.



Sul tema della sicurezza il leader Labour non è stato affatto equivoco, ma non c'è dubbio che Theresa May ex ministro degli interni sia in grado di apparire più rassicurante. L'esigenza di continuità farà il resto, crediamo, dando una spinta ai Tory se non altro perché l'attuale ministra degli interni Amber Rudd è considerata assai più solida all'alternativa Labour, la ministra ombra Diane Abbott. Ipotesi, nell'incertezza di queste settimane che sconvolgono Londra a meno di un anno dal referendum sulla Brexit una volta ancora l'elemento di maggior destabilizzazione per una Regno apparso mai tanto confuso. La risposta della capitale è compatta, allineata, crediamo, dietro alle parole di sdegno per l'attentato e di incoraggiamento alla popolazione del suo sindaco il laburista – moderato – Sadiq Khan riunito dalle prime luci dell'alba con la premier Tory Theresa May nel vertice d'emergenza del comitato Cobra di sicurezza nazionale. Un'abitudine ormai per un Regno ferito, una volta di più.





© Riproduzione riservata