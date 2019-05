Ho visto il furgone bianco che colpiva a caso persone come birilli

Il dramma ha avuto inizio alle ore 22.05 (orario londinese). In quel preciso instante mi stavo rapidamente dirigendo verso la stazione metropolitana di London Bridge. Dopo aver assistito alla finale di Champions League presso il “The Monument Pub” con altri quattro ragazzi ed un ragazzo spagnolo, avevamo deciso di spostarci al di là del Tamigi per poi eventualmente terminare la nottata a Shoreditch, una zona ricca di locali, pub e ristoranti. L'idea era quella di trascorre un bel sabato sera tutti insieme.

Usciti dal pub, situato a meno di 500 metri da London Bridge, ci siamo diretti verso il Tamigi. Dopo aver attraversato un breve sottopassaggio abbiamo assistito, in diretta, al primo, drammatico, incidente: un furgoncino bianco che sbandava e che colpiva persone come fossero birilli. Capendo la situazione abbiamo subito pensato al peggio. Sembrava di rivivere le terribili immagini dell'attacco di Westminster del 22 marzo. Abbiamo visto 4-5 persone a terra, in gravi condizioni. Immediatamente, così come molte altre persone che assistevano a quelle orribili scene, abbiamo cercato di metterci in contatto con la polizia. Nel giro di 2 minuti l'intera zona era circondata dalle forze dell'ordine e da numerose ambulanze.



Subito, ho cercato di mettermi in contatto anche con la Bbc, con il Telegraph ed altri giornali e radio di Londra per spiegare quello che stava accadendo. Di fianco a me, persone visibilmente scosse ed impaurite. Nel frattempo, giungevano notizie di un secondo incidente a Borough Market.

Dopo averci fatto spostare verso il lato nord di London Bridge ed averci tranquillizzato, la polizia ci ha fatto trasferire con un bus in un albergo vicino a Liverpool Street. Insieme a me ci saranno state circa 50 persone. Un giovane ragazzo (avrà avuto forse la mia età), sotto shock, ha poi raccontato di essere fuggito ad un tentativo di accoltellamento da parte di uno degli attentatori. Il suo zaino era squarciato.



Una volta arrivati all’Andaz Hotel di Liverpool Street siamo stati rassicurati, ci è stata data l'opportunità di bere un po' d'acqua e di mangiare qualche piccolo snack. Successivamente ci è stato chiesto di compilare un modulo e di inserire in modo preciso e dettagliato tutti i nostri dati personali. Infine siamo stati tuttivelocemente interrogati per poi essere “rilasciati” verso le 2 e mezza di notte.



Terminati i controlli mi sono subito diretto verso casa. Il cuore pulsante della City continuava a battere. Nonostante l'ennesimo attacco, Londra era ancora viva.

Nonostante la grande difficoltà di questi momenti è fondamentale non avere paura e soprattutto continuare ad amare la vita e quella libertà che i terroristi vogliono toglierci. Come in passato, ancora una volta, gli attentatori hanno infatti cercato di colpire il nostro modo di vivere, di essere, di fare: Londra, la metropoli più tollerante dell'intero mondo occidentale, è finita per l'ennesima sotto i riflettori del terrorismo.

Giovanni Caccavello, è ricercatore a Londra e blogger di Econopoly

© Riproduzione riservata