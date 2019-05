May: «Enough is enough». Isis rivendica. A Manchester, il concerto del “no” al terrore e alla paura

Una festa a suon di note per dire no alla paura e no al terrorismo. Concerto a Manchester a nemmeno due settimane dall'attentato suicida del 22 maggio, costato la vita a 22 persone, fra cui sette bambini, e con un bilancio di oltre 120 feriti.

A quattro giorni dalle elezioni e tredici giorni dopo l’attentato di Manchester (che aveva 23 morti, incluso l'attentatore, e 122 feriti), Londra la scorsa sera è stata nuovamente scossa da un altro drammatico attentato. Tre uomini infatti si sono lanciati sulla folla con un furgone a London Bridge per poi proseguire nella loro missione omicida verso Borough Market, popolare destinazione turistica a sud del Tamigi a meno di un chilometro di distanza, dove hanno accoltellato passanti e avventori di ristoranti. Inseguiti dalla polizia sono stati uccisi. Il bilancio al momento delle vittime è di sette morti e 48 feriti.



La rivendicazione dell’Isis

L'agenzia Amaq, organo di comunicazione dell'Isis, ha rivendicato l'attacco, specificando che è stato opera dei combattenti del 'Califfato', «secondo le sue fonti». Lo ha reso noto Rita Katz, direttrice del Site, su Twitter.

Campagna elettorale sospesa

Tanto i laburisti che i conservatori hanno interrotto la campagna elettorale . Per il premier Theresa Mayche ha confermato il voto dell’8 giugno non ci sono dubbi sulla matrice legata «all'estremismo islamico» spiegando che altri 5 «credibili piani» di attacchi terroristici sono stati sventati dall'intelligence e dalle forze di polizia in Gran Bretagna negli ultimi tre mesi, oltre ai tre che sono stati invece portati a termine: a Westminster Bridge, alla Manchester Arena e ieri sera a London Bridge e a Borough Marker. «Gli attacchi - ha detto - non sono collegati ma siamo di fronte a un nuovo trend: il terrorismo chiama il terrorismo e gli assalitori vengono ispirati da altri assalitori». La May ha poi annuncato che la strategia inglese nel contrasto al terrorismo cambierà: «Enough is enough, quando è troppo è troppo», ha detto.

Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, il ministro degli esteri Boris Johnson ha infatti ammonito «coloro che simpatizzano, o incoraggiano, o nascondono, o aiutano o favoreggiano questi assassini, in qualsiasi modo». A loro «noi diciamo quando è troppo è troppo. Il vostro tempo è scaduto. I pozzi della tolleranza si stanno svuotando. Non vi lasceremo distruggere la nostra vita o la nostra democrazia», aggiungendo che «oggi, milioni di londinesi continueranno la loro vita. Andranno al pub, al museo, nei parchi, a vedere spettacoli» e «questa - ha concluso - è la miglior risposta».

«Non faremo mai vincere queste persone», ha aggiunto il sindaco di Londra, Sadiq Khan sottolineando che i terroristi vogliono «distruggere il nostro modo di vivere», attaccando la gente che esce il sabato sera. E ha invitato giovedì ad andare a votare «per difendere la civiltà, i diritti umani e la democrazia».

E con Khan ha polemizzato il presidente Usa Donald Trump, che ha sì espresso solidarità a Londra ( «Qualsiasi cosa gli Stati Uniti possano fare per aiutare a Londra e nel Regno Unito, ci saremo - SIAMO CON VOI. DIO VI BENEDICA!», ma non ha rinunciato alla stoccata, via tweet, nei confronti del primo cittadino della City: «Almeno sette morti e 48 feriti in un attacco terroristico e il sindaco di Londra dice che non c'è ragione di allarmarsi!». Quindi: «Dobbiamo smettere di essere politicamente corretti e occuparci della sicurezza per la nostra gente. Se non ci facciamo furbi potrà solo peggiorare».

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

Intanto la polizia, che nelle prime ore di domenica mattina ha perquisito la casa di uno degli attentatori nel quartiere di Barking, ha annunciato dodici arresti.

Mentre oltre alla chiusura del London Bridge, è stata bloccata pure la

stazione della metropolitana omonima all'inizio del ponte, che congiunge la parte sud della città con il distretto finanziario della City. Sulla cancellata d'ingresso tanta gente - arrivata chi a piedi chi in bicicletta - continua a lasciare mazzi di fiori in memoria delle vittime di quest'ultimo attacco

terroristico.

Cordoglio e vicinanza alla Gran Bretagna è stato espresso da Claude Juncker («Ho seguito e guardato con orrore gli eventi che si sono svolti ieri sera a Londra. I codardi che hanno compiuto questi attacchi non mineranno la nostra resilienza, la nostra compassione o le nostre democrazie. So che i cittadini di Londra tireranno avanti davanti alla sfida, come tutta la gente di Manchester ha mostrato di aver fatto appena poco tempo fa»); dal presidente francese Emmanuel Macron(«Di fronte a questa nuova tragedia, la Francia è più che mai al fianco del Regno Unito. I miei pensieri sono con le vittime e le loro famiglie»); dalla cancelliera Angela Merkel(«Oggi siamo uniti oltre ogni frontiera nell'orrore e nella tristezza, ma anche nella determinazione. Siamo fermamente e con determinazione al fianco della Gran Bretagna nella lotta contro ogni forma di terrorismo»); e Vladimir Putin («La risposta a questo incidente dovrebbe essere un aumento degli sforzi comuni nella lotta contro le forze del terrore in tutto il mondo»).

In Italia - la Farnesina ha annunciato che non ci sono italiani coinvolti - dal premier Paolo Gentiloni:

dal presidente della RepubblicaSergio Mattarella(«Gli attacchi di questa notte suscitano, oltre al cordoglio, profondo sdegno e la più ferma condanna. L'Italia sarà sempre a fianco del Regno Unito nella lotta contro quanti cercano di stravolgere la convivenza civile delle nostre società libere e inclusive. A nome degli italiani tutti porgo all'amico popolo britannico le più sentite condoglianze per le vittime e un sincero augurio di pronto ristabilimento»), dal segretario del Pd Matteo Renzi(«Penso sia impossibile trovare le parole giuste dopo ciò che è accaduto, ancora una volta, a Londra. L’odio contro la vita che porta estremisti islamici a uccidere i passanti in un normale sabato sera di una delle capitali del mondo può essere solo combattuto. Non spiegato, non compreso: solo combattuto. Combattuto subito anche con le armi, ove necessario. Combattuto per anni con iniezioni di cultura e identità, con un gigantesco sforzo educativo».)

Mentre al termine della messa di Pentecoste in piazza San Pietro Papa Francesco ha detto: «Lo Spirito doni pace al mondo intero; guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo, che anche questa notte, a Londra, ha colpito civili innocenti: preghiamo per le vittime e i familiari».



E gli inglesi hanno cercato la strada della reazione confermando che il concerto in memoria delle vittime di Manchester in programma questa sera allo stadio Old Trafford di cricket è confermato. Lo ha annunciato la polizia della città sottolineando che l'evento si terrà e renderà omaggio anche alle persone rimaste uccise nell'attentato a London Bridge. Le forze dell'ordine annunciano tuttavia che saranno schierati più agenti del già ingente numero previsto. «Ogni persona sarà sottoposta a controlli, se potete non portate borse così da rendere più

rapide le verifiche».

#OneloveManchester

In serata c’è stata una festa a suon di note per dire “no” alla paura e “no” al terrorismo. Così doveva essere il concerto-evento organizzato da Ariana Grande, che ha fatto tornare a cantare Manchester a nemmeno due settimane dall’attentato suicida del 22 maggio, costato la vita a 22 persone, fra cui sette bambini, e con un bilancio di oltre 120 feriti. Così doveva essere e così è stato. Il 'live' di beneficenza, in una città e in un Paese scossi dagli attentati e blindati, si è svolto sotto una stretta sorveglianza allo stadio del cricket di Old Trafford. Ma un volta dentro, il concerto, andato in onda in Italia su Rai 1, ha ritrovato l’atmosfera di uno spettacolo autentico.La forza simbolica dell’evento e l’entusiasmo hanno raggiunto il clou quando sul palco è tornata proprio Ariana Grande. Con una felpa bianca con su scritto in rosa 'One Love Manchester', un corpo di ballo scatenato e le sue hit cantate a squarciagola anche dalla platea. E' stato il momento in cui il rosa, che colorava il gigantesco cartellone con le coordinate dei conti bancari e delle linee telefoniche per le donazioni alle famiglie delle vittime del terrore, ha preso il sopravvento: in un tripudio di festoni e coriandoli a tinte confetto. E poi, fra i tanti, Coldplay, Take That, Pharrell Williams. Con un tocco di commozione in più quando il 'veterano' Robbie Williams ha intonato un suo successo, 'Strong', cambiandone il testo in onore di Manchester; o quando è comparso 'l'enfant du pays' Liam Gallagher, ex Oasis. O ancora quando i Coldplay hanno suggellato la serata con un cavallo di battaglia proprio degli Oasis, diventato un po’ l’inno della Manchester del dopo attentato che non vuole restare prigioniera del terrore: 'Don't look back in anger'. Non guardare indietro con rabbia.

