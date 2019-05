Qatar isolato, rischio caos nei cieli del Golfo

La decisione dei Paesi del Golfo di rompere le relazioni con il Qatar rischia di provocare grossi disagi nel trasporto aereo della regione. Oggi infatti l’Arabia Saudita e l’Egitto hanno annunciato la chiusura del loro spazio aereo alle linee aeree del Qatar mentre Emirates, la compagnia di bandiera di Dubai, ha sospeso tutti i voli da e per Doha.

L’hub di Doha

Il Qatar è un attore cruciale nel settore del trasporto aereo con la sua compagnia di bandiera Qatar Airways e con l’aeroporto internazionale di Doha, un hub cruciale per l’Asia che ha trasportato 9,8 milioni di passeggeri solo nel primo trimestre di quest’anno e circa 37 milioni nell’intero 2016. «C’è un impatto che va ben oltre i collegamenti diretti tra questi Paesi - afferma Will Hornton, analista del Centro di aviazione di Melbourne - Per fare un esempio, un passeggero di Riad potrebbe non essere in grado di andare a Bangkok via Doha e un passeggero di Dubai rischia di non poter andare a Londra via Doha».



Arabia Saudita e Qatar guidano lo stop

Le restrizioni più severe sono state decise dall’Authority per l’Aviazione dell’Arabia Saudita, che ha bandito tutti i voli dal Qatar e chiuso il suo vasto spazio aereo. Tra le compagnie che hanno chiuso ogni collegamento con l’emirato c’è anche Gulf Air del Bahrein e Flydubai. Anche l’Egitto non va per il sottile: oggi ha annunciato che il bando ai voli per il Qatar scatterà domani mattina alle 6, così come la chiusura dello spazio aereo. «Molti voli dovranno cambiare rotta - spiega all’agenzia Reuters Saj Ahmed, analista di StrategicAero Research - Questo vale soprattutto per Qatar Aiways, che non sarà più in grado di volare sullo spazio aereo saudita, fondamentale per i collegamenti con Europa e Nordamerica». In un comunicato la compagnia ha infatti confermato di aver sospeso tutti i voli per l’Arabia Saudita e si è impegnata a rimborsare i biglietti non utilizzati. Nell’anno fiscale 2016, Qatar Airways ha comunicato un utile netto di 1,6 miliardi di ryal, pari a circa 440 milioni di dollari.

Scontro più duro rispetto al 2014

Lo scontro questa volta è più duro rispetto a quello del 2014, quando per otto mesi Arabia Saudita, Bahrein ed Emirati Arabi ritirarono i loro ambasciatori da Doha ma non bloccarono i collegamenti aerei, terrestri e navali come invece è avvenuto oggi.



