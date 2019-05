Onu: a Mosul strage di civili, 163 uccisi in un giorno

L'Alto commissario Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha accusato l'Isis di aver ucciso in un solo giorno 163 persone che il 1 giugno scorso tentavano di fuggire da Mosul, dove è in corso una vasta offensiva contro lo Stato islamico. «La brutalità di Daesh non ha limiti. Ieri, il mio staff mi ha riferito di corpi di uomini, donne e bambini che ancora giacciono per le strade del quartiere al-Shira, nella parte occidentale di Mosul, dopo che 163 persone sono state uccise da Daesh il primo giugno per impedire loro di fuggire», ha detto Zeid.

Zeid è intervenuto davanti al Consiglio Onu per i diritti umani riunito in sessione a Ginevra. «Il mio staff ha inoltre ricevuto segnalazioni di persone scomparse da questo quartiere», ha aggiunto l'Alto commissario Onu per i diritti umani.

© Riproduzione riservata