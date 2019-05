Qatar Airways sospende i voli verso Arabia, Emirati, Bahrein ed Egitto

Sospesi tutti i collegamenti aerei e marittimi, chiuso l’unico confine di terra del Qatar, con il Regno saudita. Se l’Arabia e i suoi alleati stringono il cerchio attorno al Qatar, l’emirato - accusato di sostenere l’estremismo islamico - si dice pronto a una mediazione per sbloccare una crisi che, se si dovesse prolungare nel tempo, minaccia ricadute gravissime. Riad oggi ha annullato la licenza di Qatar Airways - compagnia che nel luglio 2016 ha acquisito il 49% di Meridiana - e chiuso gli uffici della compagnia sul suolo nazionale. I sigilli saranno operativi entro 48 ore.

Sospesi tutti i voli in 4 Paesi

Dal canto suo Qatar Airways ha annunciato di aver sospeso “sine die” tutti i voli verso Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrein ed Egitto, dopo la rottura delle relazioni diplomatiche di questi quattro Paesi con Doha. La notizia si inserisce nella escalation di misure e contromisure seguite alla rottura delle relazioni tra Ryad e Doha. Come mostra la mappa qui sotto i voli della compagnia di bandiera qatariota sono costretti a sorvolare l’Iran visto che lo spazio aereo saudita gli è precluso. «La revoca della licenza a Qatar Airways - osserva Saj Ahmad, analista di StrategicAero Research - fa pensare che questo scontro sarà lungo. La vera sfida sarà capire cosa può fare il Qatar per limitare i danni e al momento non sembra in condizione di fare nulla».

How Qatar Airways flights are managing bans on flights through the airspace of Bahrain, Saudi Arabia, UAE, & Egypt.… https://twitter.com/i/web/status/871977931182157824 – Flightradar24(flightradar24)

Il tentativo di mediazione

Il Qatar ha fatto sapere inoltre che per il momento non ci saranno ritorsioni in risposta all’isolamento lanciato da Riad. E la mediazione è nelle mani del Kuwait, che a differenza degli altri emirati nella regione non ha rotto i legami diplomatici con il Qatar. Nella notte di lunedì il leader del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, ha parlato per telefono con Sabah al-Ahmed al-Sabah, per poi decidere di rinviare un discorso alla popolazione per dare il tempo al leader del Kuwait di recarsi a Riad e tentare una soluzione diplomatica per allentare la tensione.

L’impatto sulle banche del Qatar

Intanto la tensione diplomatica si riflette non solo sul trasporto aereo, ma anche sul mondo della finanza. Alcune banche dei Paesi del Golfo che hanno interrotto le relazioni con il Qatar hanno a loro volta bloccato le transazioni con le controparti qatariote, a partire dalle lettere di credito. Le tensioni si riflettono anche sulla valuta nazionale, con il riyal che fatica a tenere il cambio fisso di 3,64 con il dollaro.

Gli asset del Qatar in Italia

Ripercussioni che arrivano anche in Italia, dove il Qatar detiene molte partecipazioni di rilevo. «Abbiamo due partite importanti ancora aperte - ha ricordato il governatore sardo Francesco Pigliaru, in merito agli investimenti del Qatar nell'Isola, a cui fanno capo anche gli alberghi della Costa Smeralda - la realizzazione dell'ospedale Mater Olbia ed il salvataggio e lo sviluppo della compagnia aerea Meridiana: personalmente mi auguro che queste cose vadano avanti». Mentre Stefano Sassi, ad della casa di moda Valentino, controllata al 100% dal Qatar tramite Mayola, ha sottolineato: «Il Qatar a noi ha dato tanto, ha avuto totale rispetto per il management e ci ha lasciato fare il nostro lavoro. Mi sembra - ha aggiunto l'a.d. di Valentino - che questo settore conviva con queste situazioni geopolitiche».



